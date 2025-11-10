Για ποιον λόγο ο Τραμπ μποϊκοτάρει τη φετινή Σύνοδο G20 στη Νότια Αφρική;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι κανένα στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης δεν θα παραστεί στη Σύνοδο G20 φέτος στη Νότια Αφρική, επικαλούμενος την κακή μεταχείριση των λευκών αγροτών της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην ετήσια σύνοδο των αρχηγών κρατών από τις κυρίαρχες και αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου.

Είχε προγραμματιστεί να παραστεί στη θέση του, ο Τζέι Ντι Βανς αλλά σύμφωνα με ανώνυμη πηγή, ούτε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα δώσει το παρών στη σύνοδο.

«Είναι εντελώς ντροπιαστικό που η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική», δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Στην ανάρτησή του, ανέφερε τις «κακοποιήσεις» των λευκών αγροτών, συμπεριλαμβανομένης της βίας και των θανάτων, καθώς και της κατάσχεσης γης και των αγροκτημάτων τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει εδώ και καιρό τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση ότι επιτρέπει τη δίωξη και τις επιθέσεις κατά των λευκών αγροτών. Καθώς η κυβέρνηση περιόρισε τον αριθμό των προσφύγων που γίνονται δεκτοί ετησίως στις ΗΠΑ σε 7.500 άτομα, υποστήριξε ότι η πλειοψηφία αυτών θα είναι λευκοί Νοτιοαφρικανοί οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία στη χώρα τους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι είναι έκπληκτη από τις κατηγορίες περί διακρίσεων, δεδομένου ότι οι λευκοί πολίτες στη χώρα γενικά έχουν πολύ υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης σε σύγκριση με τους μαύρους κατοίκους, περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά το τέλος του απαρτχάιντ.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, δήλωσε ότι έχει ενημερώσει τον Τραμπ πως οι πληροφορίες για τις φερόμενες διακρίσεις και διώξεις των λευκών Νοτιοαφρικανών είναι «εντελώς ψευδείς».

Παρά ταύτα, η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει τις επικρίσεις προς τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ομιλίας για την οικονομία στο Μαϊάμι, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Νότια Αφρική θα έπρεπε να αποβληθεί από την G20.

Με πληροφορίες από Guardian