Σε αγωγή δισεκατομμυρίων θα προβεί ο Τραμπ κατά του ΒΒC

Το σκάνδαλο οδήγησε στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της επικεφαλής ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, την Κυριακή.

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, κατηγορώντας το δίκτυο ότι παραποίησε απόσπασμα ομιλίας του από την 6η Ιανουαρίου 2021. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, είπε ότι η αγωγή θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα και θα ζητά αποζημίωση από ένα έως και πέντε δισεκατομμύρια δολάρια.

Το BBC έχει αναγνωρίσει ότι το μοντάζ δημιούργησε λανθασμένη εντύπωση, υποστηρίζει όμως ότι το λάθος ήταν ακούσιο και προέκυψε από τη συντόμευση μιας μεγάλης ομιλίας. Παρά τη δημόσια συγγνώμη και την επιστολή προς τον Λευκό Οίκο, το BBC ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για αποζημίωση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κρίση στο βρετανικό δίκτυο. Ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες παραιτήθηκαν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερικός έλεγχος για τα πρότυπα μοντάζ.

Οι δικηγόροι του Τραμπ απειλούν με αγωγή τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί κάτι επίσημο. Νομικοί επισημαίνουν ότι ο Τραμπ μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες, καθώς το ντοκιμαντέρ δεν προβλήθηκε στις ΗΠΑ και η αμερικανική νομοθεσία προστατεύει ιδιαίτερα την πολιτική κριτική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι έχει υποχρέωση να δράσει ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά και αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Πηγή: ertnews.gr

