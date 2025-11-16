Ζελένσκι: Συμφωνία για εισαγωγή φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η δήλωση Ζελένσκι έγινε λίγο πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα και τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις»

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με Αμερικανούς εταίρους για να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση.

Η Ουκρανία διευρύνει τις επιλογές χειμερινού εφοδιασμού μέσω των Πολωνών εταίρων, όπου συνεργάζεται με το Αζερμπαϊτζάν και ελπίζει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: cnn.gr