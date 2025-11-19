Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στο Λούβρο μετά την κλοπή της 19ης Οκτωβρίου

Η Πρόεδρος και Διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, ανακοίνωσε ότι περισσότερα από είκοσι «μέτρα έκτακτης ανάγκης» θα εφαρμοστούν και θα αναπτυχθούν στο Μουσείο «τις επόμενες ημέρες».

Σε περίοδο αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας έχει εισέλθει, μετά την κλοπή των κοσμημάτων, της 19ης Οκτωβρίου, το Μουσείο του Λούβρου.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και το προσωρινό κλείσιμο για το κοινό μιας έκθεσης με αρχαιοελληνικά κεραμικά. Και αυτό διότι ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας του Μουσείου συνέστησε, «λόγω προβλημάτων στατικότητας του κτιρίου», την εκκένωση των γραφείων στον δεύτερο όροφο της πτέρυγας Sully, αλλά και το κλείσιμο για το κοινό της γκαλερί Campana, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο και έχει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική".

Εκ παραλλήλου η Πρόεδρος και Διευθύντρια του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, ανακοίνωσε ότι περισσότερα από είκοσι «μέτρα έκτακτης ανάγκης» θα εφαρμοστούν και θα αναπτυχθούν στο Μουσείο «τις επόμενες ημέρες».

«Ορισμένα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί», ανακοίνωσε η Λοράνς ντε Καρ, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας θέσης συντονιστή ασφαλείας, την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπαρακολούθησης κοντά στα πιο ευαίσθητα κτίρια του Λούβρου και την επιτάχυνση της εγκατάστασης περιμετρικών καμερών (100 κάμερες θα εγκατασταθούν μέχρι το τέλος του 2026).

«Οι δεσμοί με την αστυνομική διεύθυνση θα ενισχυθούν, με την επικείμενη ίδρυση αστυνομικού τμήματος εντός του ίδιου του χώρου του Λούβρου», είπε επίσης η Πρόεδρος του Μουσείου. 

ΚΥΠΕ

