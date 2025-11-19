Ρωσικό κατασκοπευτικό κοντά στις βρετανικές ακτές - «Είμαστε έτοιμοι» λέει ο υπουργός Άμυνας

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία από τον εντοπισμό ρωσικού κατασκοπευτικού πλοίου κοντά στις ακτές της χώρας την Τετάρτη (19/11).

«Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, βρίσκεται στην άκρη των βρετανικών υδάτων βόρεια της Σκωτίας, έχοντας εισέλθει στα ευρύτερα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

«Αυτό είναι ένα σκάφος σχεδιασμένο για τη συλλογή πληροφοριών και τη χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων μας», πρόσθεσε.

«Αναπτύξαμε μια φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF για να παρακολουθούν και να παρακολουθούν κάθε κίνηση αυτού του σκάφους, κατά τη διάρκεια της οποίας το Yantar έστρεψε λέιζερ στους πιλότους μας», συνέχισε ο Χίλι.

«Αυτή η ρωσική ενέργεια είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και αυτή είναι η δεύτερη φορά φέτος που αυτό το πλοίο, το Yantar, έχει αναπτυχθεί σε βρετανικά ύδατα.

«Έτσι, το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και αν το Yantar ταξιδέψει νότια αυτή την εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνή κοινότητα σημείωσε: «Ο κόσμος μας αλλάζει. Είναι λιγότερο προβλέψιμος, είναι πιο επικίνδυνος.

«Και μόνο τον τελευταίο χρόνο, είδαμε τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν να φέρνει τη Μέση Ανατολή κοντά στο χείλος του γκρεμού, να ξεσπά ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, Κινέζους κατασκόπους να στοχεύουν τη δημοκρατία μας στο εσωτερικό, τον Πούτιν να κλιμακώνει ακόμη περισσότερο, τον πόλεμό του στην Ουκρανία», τόνισε.

«Και μόνο τον τελευταίο χρόνο, είδαμε επίσης τους ουρανούς της Ευρώπης να μαστίζονται από προβλήματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είδαμε τις ρωσικές εισβολές στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ να διπλασιάζονται και είδαμε 90.000 κυβερνοεπιθέσεις μόνο στο αμυντικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου», υπογράμμισε.

Για να καταλήξει ότι πρόκειται για «νέα εποχή απειλής» που «απαιτεί μια νέα εποχή άμυνας, μια εποχή σκληρής ισχύος».

Πηγή: cnn.gr