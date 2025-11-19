Reuters: Λήξη του πολέμου με παράδοση εδαφών και οπλισμού ζητούν οι ΗΠΑ από την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί ένα πλαίσιο που έχει καταρτίσει η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Το εν λόγω πλαίσιο προτείνει στο Κίεβο να παραδώσει εδάφη καθώς και τμήμα του οπλισμού, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Reuters, δύο άτομα με γνώση του θέματος.

Οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και τη μείωση του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Η Ουάσινγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχθεί τα κύρια σημεία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι πληροφορίες του Reuters έρχονται λίγες μόλις ώρες μετά από δημοσίευμα του Axios ότι ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται κρυφά με τη Μόσχα για να καταρτίσει νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρόκειται για ένα σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο έχει αντλήσει έμπνευση από την αντίστοιχη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο επικεντρώνεται στην ειρήνη στην Ουκρανία, την ασφάλεια στην Ευρώπη, τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο μέλλον. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς προσεγγίζει πιι ευαίσθητα ζητήματα όπως τα εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν, αν και με αργό ρυθμό, ελέγχοντας λιγότερη γη από όση ζητάει το Κρεμλίνο.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Ρώσος απεσταλμένος, Κίριλ Ντμίτριεφ, συζήτησαν εκτενώς το ειρηνευτικό σχέδιο, σύμφωνα με τις πηγές του Axios.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος διαχειρίζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας και ασχολείται επίσης ενεργά με τη διπλωματία για την Ουκρανία, δήλωσε στο Axios σε συνέντευξή του τη Δευτέρα ότι είχε επί τρεις ημέρες συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας του Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μαϊάμι από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

Μάλιστα εξέφρασε αισιοδοξία για τις πιθανότητες επιτυχίας της συμφωνίας, επειδή, σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, «αισθανόμαστε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά». «Είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, που ουσιαστικά λέει: “Πώς μπορούμε πραγματικά να φέρουμε, επιτέλους, διαρκή ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία;”», φέρεται να δήλωσε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο από αυτό που προετοιμάζουν οι ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο, όπως είπε, δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας επειδή αγνοεί τις θέσεις της Ρωσίας.

Οι δύο πλευρές φιλοδοξούν να συντάξουν ένα γραπτό έγγραφο πριν από την επόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Ντμίτριεφ, προσθέτοντας πάντως ότι η σύνοδος κορυφής στη Βουδαπέστη παραμένει εκτός συζήτησης.

Επίσης, κατά τον Ρώσο απεσταλμένο, η αμερικανική πλευρά βρίσκεται στη διαδικασία ενημέρωσης των Ουκρανών και τους Ευρωπαίων σχετικά με τα «οφέλη» της τρέχουσας προσέγγισης.

Στο μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να ενημερώνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για το νέο σχέδιο. «Πιστεύουμε ότι η χρονική στιγμή είναι καλή για αυτό το σχέδιο τώρα. Αλλά και τα δύο μέρη πρέπει να είναι πρακτικά και ρεαλιστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: naftemporiki.gr