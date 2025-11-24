Black Friday ή Cyber Monday: Πότε αξίζει πραγματικά να ψωνίσεις

Στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου λαμβάνουν, παραδοσιακά, χώρα οι «γιορτές των προσφορών», η Black Friday και η Cyber Monday, όπου οι καταναλωτές μπορούν να ψωνίσουν σε πιο φθηνές, συγκριτικά, τιμές τα αγαπημένα τους προϊόντα.

Ένα από τα παραδοσιακά διλήμματα που τίθενται σχετικά με τη Black Friday και τη Cyber Monday, είναι ποια από τις δύο ημέρες έχει συνήθως τις πραγματικά καλύτερες προσφορές.

Τι κερδίζεις σε Black Friday

Η Black Friday ξεκίνησε πριν δεκαετίες ως τρόπος να προσελκύσουν οι λιανέμποροι τους αγοραστές, πολλοί εκ των οποίων είχαν ρεπό την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, στα φυσικά καταστήματα.

«Παραδοσιακά, η Black Friday σήμαινε πρωινές ουρές στα καταστήματα και “doorbusters”, ενώ η Cyber Monday ήταν μια διαδικτυακή προωθητική ημέρα με επίκεντρο την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά» εξηγεί στο NBC News ο Τζάρεντ Γουάτσον, καθηγητής μάρκετινγκ στο NYU Stern.

Σήμερα όμως, οι δύο ημέρες μοιάζουν περισσότερο από ποτέ. Η Black Friday παραμένει κυρίαρχη, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα event διάρκειας ενός μήνα που «καταπίνει» την Cyber Monday. «Πρακτικά πρόκειται για ένα κόλπο μάρκετινγκ, ώστε οι λιανέμποροι να δημιουργούν επιπλέον θόρυβο γύρω από τα ίδια προϊόντα», προσθέτει ο Γουάτσον.

Οι προσφορές στα καταστήματα και online είναι σχεδόν πανομοιότυπες. «Η διαφορά είναι μικρότερη από ποτέ, γιατί πλέον και οι δύο ημέρες αποτελούν μέρος ενός ενιαίου, παρατεταμένου κύκλου αγορών», λέει η δρ. Νγκοκ (Σίντι) Φαμ του Brooklyn College. «Κάποτε Black Friday σήμαινε φυσικές αγορές και Cyber Monday online αγορές. Πλέον δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός — είναι δύο κορυφώσεις μιας ίδιας μεγάλης περιόδου εκπτώσεων».

Συγκεκριμένα, τη Black Friday, μπορεί να βρει κανείς καλύτερες προσφορές σε:

μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές (TV, κονσόλες, ηχοσυστήματα),

ηλεκτρικές συσκευές σπιτιού,

έπιπλα, στρώματα,

έξυπνες συσκευές σπιτιού,

διακόσμηση και εποχιακά είδη.

Πρόκειται για κατηγορίες με υψηλό απόθεμα και μεγάλη ζήτηση.

Τι κερδίζεις σε Cyber Monday

Η Cyber Monday, όρος που καθιερώθηκε το 2005 από την Εθνική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου (NRF), δημιουργήθηκε ως διαδικτυακή «εναλλακτική στη φρενίτιδα» των ουρών και του συνωστισμού, αλλά και ως τρόπος να παραταθεί η αγοραστική πίεση μέσα από πρόσθετες online προσφορές, καθώς ο κόσμος επέστρεφε στη δουλειά.

Τη Cyber Monday, κάποιος μπροεί να βρει καλύτερες προσφορές σε:

μικρότερα ηλεκτρονικά,

laptop, gadgets,

είδη ομορφιάς και μόδας,

σνδρομές και λογισμικό,

online-only brands.

Οι εκπτώσεις συνδέονται περισσότερο με τον τρόπο που ψωνίζει ο κόσμος online.

Πως να προγραμματίσεις τις αγορές σου

Οι ειδικοί συνιστούν σε γενικές γραμμές στους καταναλωτές, ως προς τον προγραμματισμό των αγορών τους, ότι αν «δουν κάτι που θέλουν σε καλή τιμή, απλά να το αγοράσουν».

«Το να περιμένετε τη μεγάλη προσφορά» μπορεί να οδηγήσει σε εξαντλήσεις αποθεμάτων, καθυστερήσεις αποστολών ή αυξήσεις τιμών. Η Cyber Monday προσφέρει μερικές φορές καλύτερες εκπλήξεις σε συσκευές και τεχνολογία, αλλά όχι σε βαθμό που να αξίζει το ρίσκο της καθυστέρησης, καταλήγουν οι ειδικοί.

Με πληροφορίες από NBC News