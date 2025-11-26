Πληροφορίες από την SHEIN για πώληση παράνομων προϊόντων ζητά η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε την Τετάρτη αίτημα παροχής πληροφοριών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shein βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), μετά από προκαταρκτικές ενδείξεις ότι παράνομα αγαθά, ιδίως παιδικές κούκλες του σεξ και όπλα, προσφέρονται στην αγορά. Μετά την πώληση παράνομων προϊόντων στη Γαλλία και αρκετές δημόσιες εκθέσεις, η Επιτροπή υποψιάζεται ότι το σύστημα της Shein ενδέχεται να αποτελεί συστημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή ζητά τώρα επίσημα από την πλατφόρμα να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες και εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει ότι οι ανήλικοι δεν εκτίθενται σε περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους, ιδίως μέσω μέτρων διασφάλισης ηλικίας, καθώς και πώς αποτρέπει την κυκλοφορία παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της. Η Επιτροπή διερευνά επίσης την αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων μετριασμού που έλαβε η Shein.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν Τομά Ρενιέ τόνισε ότι δεν έχει πρόθεση η Επιτροπή να ανασταλεί η λειτουργία της πλατφόρμας. «Το μέτρο της αναστολής είναι η έσχατη λύση, επειδή δεν θέλουμε να αναστείλουμε καμία υπηρεσία στην ΕΕ. Θέλουμε οι καταναλωτές και οι πολίτες μας να μπορούν να απολαμβάνουν όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες» συνέχισε ο Ρενιέ. «Χρειαζόμαστε όμως γρήγορη δράση όταν προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι, που μπορεί να προέρχονται από μερικούς εγκληματικούς πυρήνες σε εθνικό επίπεδο» πρόσθεσε. «Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που έκαναν οι γαλλικές αρχές είναι απολύτως σωστό: ανοίγεις ποινική έρευνα και εξετάζεις προσεκτικά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να αποσυρθούν άμεσα».

Από την πλευρά της η Κομισιόν «εξετάζει το ζήτημα από συστημική σκοπιά, ακολουθώντας τη δέουσα διαδικασία, με κατάλληλα και αναλογικά βήματα επιβολής» ενώ επισημαίνει ότι «αυτό είναι ένα πρώτο στάδιο· όχι το πρώτο αίτημα πληροφοριών προς τη Shein, αλλά το πρώτο στάδιο σε αυτή τη διαδικασία, και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Δεν αποκλείω ούτε προδικάζω καμία πιθανή επόμενη ενέργεια».

Σύμφωνα με τον DSA, απαιτείται από τις Πολύ Μεγάλες Διαδικτυακές Πλατφόρμες (VLOP), όπως η Shein, να αξιολογούν και να μετριάζουν επαρκώς τους συστημικούς κινδύνους, όπως τους κινδύνους για τους ανηλίκους ή την εξάπλωση παράνομου περιεχομένου, που ενδέχεται να προκύψουν από τα συστήματά τους, καθώς και από τον σχεδιασμό ή τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Η Κομισιόν επισημαίνει τη στενή παρακολούθηση προς συμμόρφωση των VLOP πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένης της Shein, με τις υποχρεώσεις τους βάσει του DSA σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι έτοιμη να αναλάβει δράση. Τονίζεται ότι αυτή είναι η τρίτη προειδοποίηση που απέστειλε η Επιτροπή στην Shein.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ