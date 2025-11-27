Τραμπ: Τρομοκρατική η επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον - «Θα πληρώσει το κτήνος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε έκτακτη δήλωσή του το βράδυ της Τετάρτης, καταδίκασε την ένοπλη επίθεση εις βάρος δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντάς την «τρομοκρατική ενέργεια» και «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

«Οι καρδιές όλων των Αμερικανών είναι απόψε με αυτά τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια και τις οικογένειές τους. Η αγάπη ολόκληρης της χώρας μας τούς συνοδεύει και τους υψώνουμε στις προσευχές μας», ανέφερε.

President Trump delivers remarks on the horrific attack on the Great National Guard Warriors https://t.co/xDxRzJENU0 — The White House (@WhiteHouse) November 27, 2025

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι, παρά τη θλίψη για τους τραυματίες, αισθάνεται «δίκαιη οργή και αποφασιστικότητα» και τόνισε: «Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι το κτήνος που διέπραξε αυτή τη φρικαλεότητα θα πληρώσει το βαρύτερο δυνατό τίμημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτιμά ότι ο ύποπτος «είναι ξένος, ο οποίος μπήκε στη χώρα από το Αφγανιστάν» και μεταφέρθηκε «από την κυβέρνηση Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021 με τις διαβόητες πτήσεις για τις οποίες όλοι μιλούσαν». Υποστήριξε ακόμη ότι το καθεστώς παραμονής του υπόπτου παρατάθηκε με νομοθεσία που υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «καταστροφικό» και «τον χειρότερο στην ιστορία της χώρας».

.@POTUS: "We must now reexamine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country." pic.twitter.com/jAPGBP5HH2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Στη δήλωσή του υπογράμμισε ότι η επίθεση αναδεικνύει «τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε να μπουν 20 εκατομμύρια άγνωστοι και ανεξέλεγκτοι αλλοδαποί από όλο τον κόσμο». Αναφέρθηκε επίσης στη Μινεσότα, όπου, όπως ισχυρίστηκε, «εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες καταστρέφουν την πολιτεία», ενώ έκανε λόγο για «συμμορίες Σομαλών από χώρα χωρίς κυβέρνηση, νόμους ή υποδομές».

«Δεν θα ανεχθούμε τέτοιες επιθέσεις στη δημόσια ασφάλεια από ανθρώπους που δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται στη χώρα μας», σημείωσε. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να επανεξετάσουν κάθε αλλοδαπό που εισήλθε στη χώρα από το Αφγανιστάν επί Μπάιντεν» και πρόσθεσε ότι πρέπει να ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απομάκρυνση κάθε αλλοδαπού που δεν συμβάλλει στη χώρα». «Αν δεν μπορούν να αγαπούν την Αμερική, δεν τους θέλουμε εδώ», είπε.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι «η Αμερική δεν θα λυγίσει ποτέ απέναντι στην τρομοκρατία» και ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή στο «Υπουργείο Πολέμου», όπως το αποκάλεσε, να κινητοποιήσει 500 επιπλέον στρατιώτες για την ενίσχυση της ασφάλειας στην πρωτεύουσα. «Θα κάνουμε την Αμερική ξανά απολύτως ασφαλή και θα φέρουμε στη δικαιοσύνη τον δράστη αυτής της βάρβαρης επίθεσης, αν οι σφαίρες που δέχθηκε δεν το έχουν ήδη κάνει», ανέφερε.

Ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, σημείωσε ότι οι δύο τραυματίες «φορούσαν τη στολή της χώρας μας και περιπολούσαν τους δρόμους της πρωτεύουσάς μας, έχοντας δώσει όρκο να υπερασπιστούν το έθνος έναντι όλων των εχθρών, ξένων και εγχώριων». Ευχαρίστησε τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, καθώς και τη Μυστική Υπηρεσία και τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον, καλώντας τις οικογένειες των Αμερικανών να προσευχηθούν για τους δύο τραυματίες Εθνοφρουρούς και τους οικείους τους. «Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους παρηγορεί, και ο Θεός να ευλογεί και να προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», κατέληξε.

Πηγή: protothema.gr