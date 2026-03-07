Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εντοπίστηκαν 7 κιλά κάνναβης σε ταχυδρομικό πακέτο στην Κύπρο (φώτος)

Κατάσχεση από την ΥΚΑΝ μετά από διεθνή συνεργασία και έλεγχο με το Τμήμα Τελωνείων

Ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους έξι κιλών και 722 γραμμαρίων εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό πακέτο και κατασχέθηκε από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο επιχειρησιακών ενεργειών για εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου, ο εντοπισμός έγινε μετά από διεθνή συνεργασία με τις Αρχές άλλης χώρας, από την οποία αφίχθηκε το πακέτο στην Κύπρο, καθώς και σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων Κύπρου.

Το πακέτο εντοπίστηκε στις 25 Φεβρουαρίου και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι περιείχε έξι πλαστικές συσκευασίες με κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους έξι κιλών και 722 γραμμαρίων.

Η υπόθεση διερευνάται από το επαρχιακό κλιμάκιο Λάρνακας της ΥΚΑΝ.

