Εντοπίστηκαν 7 κιλά κάνναβης σε ταχυδρομικό πακέτο στην Κύπρο (φώτος)

Ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους έξι κιλών και 722 γραμμαρίων εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό πακέτο και κατασχέθηκε από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο επιχειρησιακών ενεργειών για εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία Κύπρου, ο εντοπισμός έγινε μετά από διεθνή συνεργασία με τις Αρχές άλλης χώρας, από την οποία αφίχθηκε το πακέτο στην Κύπρο, καθώς και σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων Κύπρου.

Το πακέτο εντοπίστηκε στις 25 Φεβρουαρίου και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι περιείχε έξι πλαστικές συσκευασίες με κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους έξι κιλών και 722 γραμμαρίων.

Η υπόθεση διερευνάται από το επαρχιακό κλιμάκιο Λάρνακας της ΥΚΑΝ.