Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

67χρονος από το Παραλίμνι ο νεκρός δύτης στο ναυάγιο «Ζηνοβία» στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ανασύρθηκε από τη θάλασσα σε κατάσταση κινδύνου και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του – η Αστυνομία διερευνά τα αίτια.

Ο 67χρονος δύτης Γιώργος Νικολάου ανασύρθηκε το πρωί του Σαββάτου από τη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται το ναυάγιο του πλοίου «Ζηνοβία», καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κίνδυνο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ο 67χρονος ήταν κάτοικος Παραλιμνίου. Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας διερευνά τα αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας σημειώνοντας στις 09:40 το πρωί του Σαββάτου έλαβε πληροφορία που αφορούσε δύτη σε κίνδυνο στο «Ζηνοβία». 

Για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), προστίθεται.

Ο δύτης, αφού παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο και «στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του» καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες αφύσικου θανάτου του 67χρονου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΘΑΛΑΣΣΑΚΣΕΔΝΕΚΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα