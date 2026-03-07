67χρονος από το Παραλίμνι ο νεκρός δύτης στο ναυάγιο «Ζηνοβία» στη Λάρνακα

Ο 67χρονος δύτης Γιώργος Νικολάου ανασύρθηκε το πρωί του Σαββάτου από τη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται το ναυάγιο του πλοίου «Ζηνοβία», καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κίνδυνο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ο 67χρονος ήταν κάτοικος Παραλιμνίου. Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας διερευνά τα αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας σημειώνοντας στις 09:40 το πρωί του Σαββάτου έλαβε πληροφορία που αφορούσε δύτη σε κίνδυνο στο «Ζηνοβία».

Για την εκτέλεση της επιχείρησης κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), προστίθεται.

Ο δύτης, αφού παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο και «στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του» καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες αφύσικου θανάτου του 67χρονου.

Πηγή: ΚΥΠΕ