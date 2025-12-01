Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ανακοίνωση εξέδωσε η τουρκική Προεδρία για να απαντήσει σε ισχυρισμούς γύρω από την επίσκεψη Πάπα

Η Τουρκική Προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση «αντι-παραπληροφόρησης» για να απαντήσει σε ισχυρισμούς που προβάλλονται μετά την επίσκεψη Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στην Τουρκία. Όπως γράφει η εφημερίδα Σαμπάχ, στην ανακοίνωση με τίτλο «Σαφής απάντηση στις παραποιήσεις – ιδού τα πραγματικά γεγονότα», η Τουρκική Προεδρία λέει ότι η πρόσκληση στον Πάπα έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Αναφέρει ακόμη ότι οι θρησκευτικές τελετές στην Κωνσταντινούπολη και τη Νίκαια «δεν παραβιάζουν την κοσμικότητα» γιατί αποτελούν δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας. Η αποκατάσταση 100 εκκλησιών «δεν σημαίνει χριστιανοποίηση», αλλά πολιτική προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι η επίσκεψη «δεν χαρίζει οικουμενικό καθεστώς στο Φανάρι», το οποίο – όπως προστίθεται – παραμένει στο πλαίσιο που ορίζει η Συνθήκη της Λωζάνης.

Ακόμη αναφέρεται πως δεν υπήρξε ποτέ “απαγόρευση Πάπα” επί Ατατούρκ, αλλά σύμφωνα με την Προεδρί, αοι Πάπες της εποχής απλώς δεν ταξίδευαν στο εξωτερικό.

Συμπληρώνεται πως η Χορωδία Πολιτισμών Χατάι «δεν φορούσε ρούχα καλογριών», απλώς είχε λευκά ενδύματα, «όπως πάντα».

Η ανακοίνωση καταλήγει με το μήνυμα ότι η επίσκεψη του Πάπα ήταν διπλωματική, επίσημη και επικεντρωμένη στην ειρήνη, όχι σε πολιτικά σχέδια ή “σενάρια”.

Ο αντιπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος MHP Σεμίχ Γιαλτσίν μίλησε για «σόου», υποστήριξε ότι «αναβίωσε η Σύνοδος της Νίκαιας» με «μεγαλοπρεπή τελετή», και ότι η επίσκεψη είχε «στοχευμένα μηνύματα προς τον χριστιανικό κόσμο».

Παράλληλα, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπαράκ αναφέρθηκε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Σε δηλώσεις του μίλησε για «διαδικασία που έχει ήδη διαμορφωθεί» και έκανε λόγο για στόχο επαναλειτουργίας τον Σεπτέμβριο 2026. Υπενθυμίζεται στα δημοσιεύματα ότι η Χάλκη δεν έχει θεσμική σχέση με την Αγία Έδρα.

Η ανεξάρτητη πλατφόρμα Serbestiyet σε ανάλυση με τίτλο, «Ένας Αμερικανός Πάπας στη λίμνη της Νίκαιας: η κατάρα του Αρείου, το όνειρο του Φραγκίσκου» γράφει ότι ο Πάπας Λέων διάβασε το αυθεντικό Σύμβολο της Πίστεως χωρίς το filioque, ενώ η επίσκεψη περιγράφεται ως μήνυμα ενότητας και αδελφοσύνης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

