Ο Τραμπ κατέληξε στον επόμενο διοικητή της FED - Ποιο είναι το φαβορί για τη θέση

Στον επόμενο διοικητή της FED ανακοίνωσε πως έχει καταλήξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως αναμένει από τον υποψήφιό του μειώσεις επιτοκίων

«Ξέρω ποιον θα επιλέξω, ναι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, χωρίς να κατονομάσει την επιλογή του. «Θα το ανακοινώσουμε».

Ο Τραμπ τους τελευταίους μήνες έχει εξαπολύσει δριμείες επιθέσεις κατά του νυν διοικητή Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν προχώρησε άμεσα σε μειώσεις επιτοκίων.

🇺🇸 TRUMP ALREADY PICKED JEROME POWELL'S REPLACEMENT, AND HE'S GRINNING EAR-TO-EAR WHEN REPORTERS GUESS KEVIN HASSETT



Caught walking through the halls today, reporters swarmed him:



"Mr. President, have you decided on Powell's replacement?"



Trump, with the biggest shit-eating… pic.twitter.com/TMzvURdHSC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 30, 2025

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν πριν από λίγες ημέρες στο Bloomberg την περασμένη εβδομάδα ότι ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, θεωρείται η πιθανότερη επιλογή για να διαδεχθεί τον Πάουελ.

Ο Χάσετ, μιλώντας στο CBSτην Κυριακή αρνήθηκε να απαντήσει στο αν θεωρεί τον εαυτό του ως το φαβορί για να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «φήμη». Ωστόσο, επικαλέστηκε θετική αντίδραση της αγοράς στην είδηση ​​ότι ο Τραμπ θεωρείται κοντά στο να ανακοινώσει την επιλογή του - μια διακριτική απάντηση στις ανησυχίες ότι οι επενδυτές θα τον δουν πολύ κοντά στον πρόεδρο.

«Είχαμε μια εξαιρετική δημοπρασία ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, τα επιτόκια μειώθηκαν και νομίζω ότι ο αμερικανικός λαός θα μπορούσε να περιμένει από τον πρόεδρο Τραμπ να επιλέξει κάποιον που θα τον βοηθήσει να έχει φθηνότερα δάνεια αυτοκινήτου και ευκολότερη πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο», σχολίασε ο Χάσετ στο CBS. «Κι αυτό είδαμε στην αντίδραση της αγοράς στη φημολογία για μένα».

Πηγή: iefimerida.gr