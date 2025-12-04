Ακάμας: Προχωρούν οι διαδικασίες πρόσληψης παρκοφυλάκων – Ενέργειες για εμπλοκή κοινοτήτων

Τον Φεβρουάριο του 2026, αναμένεται η κατακύρωση της προσφοράς για τη μελέτη τροποποίησης των έργων της πρώτης φάσης του οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, τα οποια σταμάτησαν τον Δεκέμβριο του 2023. Εντός του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έγγραφα του Διαγωνισμού από το Τμήμα Δασών, για να υποβληθεί η προώθηση των έργων στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά και την ενσωμάτωση των νέων περιβαλλοντικών όρων, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Την ίδια ώρα προχωρά η διαδικασία πρόσληψης παρκοφυλάκων και η εφαρμογή κανόνων λειτουργίας.

Τα πιο πάνω γνωστοποίησε την Τετάρτη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, τοποθετώντας την ολοκλήρωση των έργων στο τέλος του 2027. Παράλληλα θα προωθηθούν, είπε, η δεύτερη και τρίτη φάση υλοποίησης του οδικού δικτύου, οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό.

Ένα δεύτερο σημείο, στο οποίο στάθηκε η υπουργός, είναι η πρόσληψη παρκοφυλάκων. Σημείωσε ότι τα σχέδια Υπηρεσίας Παρκοφυλάκων έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Προσωπικού, το οποίο αναμένεται να αποστείλει την τελική σύμφωνη θέση των εμπλεκομένων μερών για τη διαδικασία προσλήψεων εντός του μήνα, ώστε να μπορέσει το Τμήμα Δασών να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του τις προκηρύξεις των θέσεων, με ορίζοντα πλήρωσης των θέσεων εντός Ιανουαρίου 2026.

Το Υπουργείο Γεωργίας τοποθετεί την ολοκλήρωση των έργων για την πρώτη φάση του οδικού δικτύου στο τέλος του 2027.

Το Γραφείο Ακάμα και η απαίτηση για εμπλοκή των ντόπιων

Στο μεταξύ, λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2025 το Γραφείο Ακάμα, το οποίο έχει ως αποστολή την ενίσχυση, ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων του πληθυσμού του Ακάμα με δράσεις, προγράμματα και έργα και εμπίπτει στο πλαίσιο Μέτρων και Δράσεων ενίσχυσης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας των Κοινοτήτων Ακάμα.

Σε απαίτηση βουλευτών για ένταξη του ντόπιου πληθυσμού στις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο Εθνικό Δασικό Πάρκο, η κα Παναγιώτου ανάφερε ότι τόσο το Υπουργείο όσο και το Γραφείο Ακάμα βλέπουν ζεστά αυτό το θέμα, αναφέροντας ως παράδειγμα τους οδηγούς των μικρών λεωφορείων και τους παρκοφύλακες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είπε ότι θα ντρεπόταν ως Λευκωσιάτης να έκανε ξενάγηση επισκεπτών στον Ακάμα και να μην ήταν σε μία τέτοια θέση ένας ντόπιος.

«Μόλις ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις των αλλαγών που προωθούνται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλαγές που αφορούν, εκτός από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου, και την ανάπτυξη των κοινοτήτων γύρω από το Πάρκο, θα μπορέσουν να γίνουν οι δέουσες ανακοινώσεις», σημείωσε η υπουργός.