Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Φειδίας για τους 70 υποψήφιους που πέρασαν από podcast - Παραδέχεται ότι δεν ήταν όλοι καλοί αλλά...

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εξηγεί ότι μόνο 20 ξεχώρισαν ως «πολύ καλοί»

Στην εσωτερική διαδικασία επιλογής υποψηφίων για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Φειδίας, λέγοντας ότι εντόπισε 20 υποψηφίους που «αξίζουν» να μπουν στο ψηφοδέλτιο.

Εξήγησε ότι «με τα στατιστικά που έχουμε» προκύπτει πως ένα σταθερό ποσοστό των συμμετεχόντων είναι «πολύ καλοί», σημειώνοντας  ότι «στους 70 που πέρασαν από το podcast, οι 20 είναι πάρα πολλά καλοί… άρα στους 140 θα είναι οι 40… και στους 200, οι 60». 

Πρόσθεσε ότι η διαφορά με τα υπόλοιπα κόμματα είναι πως στην Άμεση Δημοκρατία υπάρχει διαφάνεια και οι πολίτες «βλέπουν τα πάντα», ενώ στα άλλα κόμματα «ο κόσμος ποτέ δεν βλέπει» εκείνους τους υποψήφιους που δεν είναι καλοί αλλά συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων.

Tags

ΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΦειδίας ΠαναγιώτουΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα