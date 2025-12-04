Φειδίας για τους 70 υποψήφιους που πέρασαν από podcast - Παραδέχεται ότι δεν ήταν όλοι καλοί αλλά...

Στην εσωτερική διαδικασία επιλογής υποψηφίων για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο Φειδίας, λέγοντας ότι εντόπισε 20 υποψηφίους που «αξίζουν» να μπουν στο ψηφοδέλτιο.

Εξήγησε ότι «με τα στατιστικά που έχουμε» προκύπτει πως ένα σταθερό ποσοστό των συμμετεχόντων είναι «πολύ καλοί», σημειώνοντας ότι «στους 70 που πέρασαν από το podcast, οι 20 είναι πάρα πολλά καλοί… άρα στους 140 θα είναι οι 40… και στους 200, οι 60».

Πρόσθεσε ότι η διαφορά με τα υπόλοιπα κόμματα είναι πως στην Άμεση Δημοκρατία υπάρχει διαφάνεια και οι πολίτες «βλέπουν τα πάντα», ενώ στα άλλα κόμματα «ο κόσμος ποτέ δεν βλέπει» εκείνους τους υποψήφιους που δεν είναι καλοί αλλά συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων.