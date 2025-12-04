Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η πρώτη αντίδραση της Μογκερίνι μετά τις κατηγορίες για απάτη στην ΕΕ: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές»

Για την πλήρη συνεργασία της με τις Αρχές διαβεβαίωσε η πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι μέσω της δικηγόρου της, μετά το νέο σκάνδαλο που ξέσπασε στην ΕΕ για απάτη και ευνοιοκρατία. 

Σύμφωνα με την ίδια, η Μογκερίνι είναι «πολύ ήρεμη» σχετικά με την έρευνα για απάτη, στην οποία έχει κατονομαστεί ως ύποπτη.

«Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα και πιστεύω ότι η ορθότητα της ενέργειας του Κολλεγίου θα διαπιστωθεί», δήλωσε η Μογκερίνι, προσθέτοντας ότι θα προσφέρει «πλήρη συνεργασία στις αρχές» σύμφωνα με το Euractiv .

Κατά την μαραθώνια ανάκρισή της «η κυρία Μογκερίνι απάντησε με απόλυτη διαφάνεια, είναι πολύ ήρεμη παρά τη πολύ δύσκολη δοκιμασία για κάποιο άτομο σαν εκείνη, που ήταν πολύ αφοσιωμένο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως δείχνει το ιστορικό της», δήλωσε η δικηγόρος της Μαριαπάολα Τσέρτσι.

Η ίδια περιέγραψε την ανάκριση ως στοχευμένη, με τους ερευνητές να πιέζουν για λεπτομερείς εξηγήσεις σχετικά με τον δημόσιο διαγωνισμό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η απελευθέρωση της Μογκερίνι χωρίς περιοριστικούς όρους ήταν «ένα θετικό σημάδι», πρόσθεσε.

Μετά την ακρόαση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) επιβεβαίωσε ότι η Μογκερίνι είχε ενημερωθεί επίσημα για το καθεστώς της ως υπόπτου - πράγμα που σημαίνει ότι η έρευνα παραμένει ανοιχτή καθώς οι εισαγγελείς αξιολογούν εάν έχει αθωωθεί ή εάν εμπλέκεται περαιτέρω.

Η EPPO δήλωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη επειδή δεν θεωρείται κίνδυνος διαφυγής και παραμένει τεκμαιρόμενη ως αθώα.

Ερευνάται το ενδεχόμενο να είχε παραποιηθεί ανάθεση σύμβασης

Η έρευνα αφορά υποψίες για ευνοιοκρατία και αθέμιτο ανταγωνισμό στην ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στο Κολέγιο της Ευρώπης προγράμματος εκπαίδευσης μελλοντικών διπλωματών.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι ήταν επικεφαλής της EEAS κατά την περίοδο 2014-2019 και διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης από το 2020.

Η έρευνα επιδιώκει να διευκρινίσει αν ο διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης είχε παραποιηθεί και αν το Κολέγιο της Ευρώπης είχε ειδοποιηθεί εκ προοιμίου για τα κριτήρια επιλογής ώστε να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση.

