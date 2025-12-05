Έρχιουρμαν μετά τη συνάντηση με Ολγκίν: Πρώτα να επιλύσουμε κάποια ζητήματα στη Λευκωσία και μετά άτυπη συνάντηση 5+1

Τρία κύρια θέματα συζήτησε με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος της έθεσε και το θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου που έχει ενταθεί σήμερα λόγω των εργασιών κατασκευής της τρίτης λωρίδας στη νεκρή ζώνη.

Σε δηλώσεις μετά την συνάντησή με τη κ. Ολγκίν που διήρκησε περίπου μία ώρα, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι τις παρουσίασε αναλυτικά την πρόταση μεθοδολογίας 4 σημείων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν, το πακέτο των 10 σημείων που έθεσε στην συνάντηση των δύο ηγετών και επαναξιολόγησαν τα ΜΟΕ που είχαν συμφωνηθεί στις άτυπες συναντήσεις 5+1 στην Γενεύη και την Νέα Υόρκη μεταξύ των Χριστοδουλίδη και Τατάρ.

Είχαν την ευκαιρία, συνέχισε, να συζητήσουν σε λεπτομέρεια τα σημεία διέλευσης, και συγκεκριμένα τη Μια Μηλιά, την Λουρουτζίνα και το Πυρόϊ, καθώς και την τοποθέτηση ηλιακών πάνελ στη νεκρή ζώνη με την υποστήριξη της ΕΕ.

Ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε την συνάντηση με την κ. Ολγκίν εξαιρετικά παραγωγική και πολύ χρήσιμη όσον αφορά την καλύτερη αλληλοκατανόηση.

Ανέφερε ότι στην αρχή της συνάντησης με την κ. Ολγκίν έπρεπε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην σοβαρή συμφόρηση που υπάρχει στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, λόγω και των έργων που ξεκίνησαν για την κατασκευή τρίτης λωρίδας στην νεκρή ζώνη, κάτι που – όπως είπε – είχαν προβλέψει.

Ένα από τα 10 σημεία του πακέτου που είχε προτείνει στην πρώτη του συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ανέφερε, ήταν η συνεχής στελέχωση τριών κουβούκλιων στο ε/κ σημείο ελέγχου ώστε τα πιθανά προβλήματα να ξεπεραστούν πολύ πιο εύκολα.

Το πρωί σήμερα, είπε, ο εκπρόσωπός του, Μεχμέτ Ντανά και ο «διευθυντής του γραφείου του», Μουσταφά Έργκιουβεν, μετέβησαν αυτοπροσώπως στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, είδαν την κατάσταση επιτόπου, διαπίστωσαν ότι δεν λειτουργούν με αποδοτικό τρόπο τα κουβούκλια στο ε/κ σημείο ελέγχου, επικοινώνησαν με τα ΗΕ, ενώ ζήτησε από τον κ. Ντανά να επικοινωνήσει με τον ε/κ διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου, στον οποίο – είπε – μετέφερε γι’ άλλη μια φορά το αίτημα της τ/κ πλευράς.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα, ανέφερε, είναι πολύ απλή, σημειώνοντας ωστόσο ότι «σίγουρα δεν θα λύσει πλήρως το πρόβλημα της κυκλοφορίας». Ωστόσο, πρόσθεσε, εάν η εισήγησή τους γινόταν αποδεκτή όταν έγινε, σήμερα δεν θα υπήρχε τόσο σοβαρό πρόβλημα στον Άγιο Δομέτιο.

Πρόσθεσε δε ότι μετέφερε τη λύπη του στην κ. Ολγκίν γι’ αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να είχε λυθεί, σημειώνοντας ότι το έθεσε στην συνάντηση, παρουσία και του νέου Ειδικού Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο. «Ένιωσα λύπη γιατί δεν θα έπρεπε να αφιερώσουμε 10 λεπτά σε αυτό το θέμα στην αρχή της συνάντησης. Εύχομαι να γίνουν γρήγορα αυτά που χρειάζεται να γίνουν». Γιατί, είπε, είναι θέμα διευκόλυνσης της καθημερινής ζωής «των δύο λαών» και «ο κόσμος δεν πρέπει να περνά αυτό το μαρτύριο 1-2 ώρες».

Στόχος είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων, πρόσθεσε. Ωστόσο, συνέχισε, μετέφερε στην κ. Ολγκίν ότι είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι ακόμη και μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπήρξε ανταπόκριση για ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα. Συνεχίζοντας, είπε ότι θέλει μέσω και των δηλώσεών του να το μεταφέρει αυτό και στην ε/κ κοινή γνώμη, γιατί διαβάζει σε ε/κ ΜΜΕ ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες για την συμφόρηση στην περιοχή του Αγίου Δομετίου και στην ε/κ πλευρά, παραπέμποντας σε σχετικά δημοσιεύματα και δηλώσεις του Δημάρχου Αγίου Δομετίου για την μη επαρκή στελέχωση στο ε/κ σημείο ελέγχου.

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι εξέφρασε στην κ. Ολγκίν την πρόθεσή του, όσο αυτή είναι εδώ κι εφόσον χρειαστεί, μέχρι την τριμερή συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου, να επικοινωνήσουν και πάλι ή να συναντηθούν.

Ερωτηθείς εάν το θέμα των εγγυήσεων ανέκυψε στην συνάντηση με την κ. Ολγκίν, ο Τουφάν Έρχιουρμαν απάντησε ότι συζήτησαν πολλά πράγματα στο πλαίσιο αυτών που ανέφερε. Πρόσθεσε ότι αποθαρρύνει την συζήτηση δημόσια μέσω των ΜΜΕ θεμάτων που θα έπρεπε να συζητηθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, ή αν είναι επείγοντα να συζητηθούν τηλεφωνικά, αλλά – είπε – όταν αισθάνεται ότι είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε κάτι, θα το κάνει. «Μοιράστηκα τις σκέψεις μου για αυτό το θέμα για άλλη μια φορά με την κ. Κουεγιάρ σήμερα. Ελπίζω να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα», ανέφερε.

Έφερε ως παράδειγμα την συμφωνία με τον Λίβανο για την ΑΟΖ, λέγοντας ότι μπορεί να μην είναι αντικείμενο της συνάντησης αλλά θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να την σχολιάσει.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά της κ. Ολγκίν σε στήριξη των πολιτών προς τους ηγέτες, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η υποστήριξη του κόσμου στη διαδικασία είναι σημαντική και γι’ αυτό προσπαθεί ό ίδιος να μοιράζεται με την κοινή γνώμη αυτή την διαδικασία με διαφανή τρόπο.

Ερωτηθείς εάν συζητήθηκε καθόλου το θέμα της επόμενης άτυπης συνάντησης 5+1, είπε ότι δεν το συζήτησαν σε λεπτομέρεια. Έχει θέσει μια θέση αρχής γι’ αυτό, δήλωσε. «Ας επιλύσουμε κάποια ζητήματα στη Λευκωσία, να είμαστε σίγουροι, και σε μια συνάντηση σε άλλη χώρα, στην οποία θα παραστεί ο ΓΓ του ΟΗΕ και οι εγγυήτριες δυνάμεις, να μπορέσουμε να στείλουμε θετικά μηνύματα σε όλους και να πούμε: ‘Λύσαμε αυτά και εκείνα τα προβλήματα’ κι αυτό θα συμβάλλει στη δημιουργία θετικής ατμόσφαιρας».

Επανέλαβε στην κ. Ολγκίν, είπε, πως για να είναι αποτελεσματική μια συνάντηση 5+1, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες στη Λευκωσία, να βρεθούν λύσεις και στη συνέχεια να προχωρήσουμε ανάλογα.

