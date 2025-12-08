Πυροβολισμοί στο Όσλο της Νορβηγίας σε μεγάλο εμπορικό κέντρο - Συνελήφθη ο δράστης

Αισθητός και στην Κύπρο ο σεισμός που είχε επίκεντρο την Τουρκία - Τι αναφέρει το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (08/12/250 στο Όσλο της Νορβηγίας μετά από επεισόδιο πυροβολισμών. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί έπεσαν σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

«Έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Ερευνούμε το κέντρο για τυχόν τραυματίες ή άλλους εμπλεκόμενους», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Έιρικ Σάνες.

«Προς το παρόν ζητάμε από τον κόσμο να μείνει μακριά από το εμπορικό κέντρο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», συνέχισε.

«Θα ενημερώσουμε όταν η κατάσταση επανέλθει στην κανονικότητα», πρόσθεσε.

Ο δράστης είναι 19 χρονών και φαίνεται πως χρησιμοποίησε καραμπίνα για το περιστατικό.

Επιπλέον, είχε μαζί του ένα ρόπαλο και πιθανώς ένα μαχαίρι, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία.

