Τουλάχιστον 30 τραυματίες μετά τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι στην Ιαπωνία

Ο ισχυρός σεισμός ο οποίος σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) την Ιαπωνία, όπου καταγράφηκαν αρκετά κύματα τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες ότι ο σεισμός 7,6 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο, στα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι, στις 23:15 (τοπική ώρα), ενδέχεται να ακολουθηθεί από ισχυρές δονήσεις τις επόμενες ημέρες.

Η Πρωθυπουργός Τακαΐτσι παρότρυνε τον πληθυσμό να λάβει μέτρα για να προστατευτεί σε περίπτωση νέων δονήσεων.

Η ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών, συνέστησε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους 28.000 πολίτες.

Απευθείας πλάνα έδειχναν σπασμένα γυαλιά σκορπισμένα στους δρόμους. Όταν ξημέρωσε, κάτοικοι διαπίστωσαν πως κάποιοι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, καθώς χιόνι έχει αρχίσει να καλύπτει το έδαφος στην περιοχή.

Περίπου 2.700 κατοικίες δεν έχουν ρεύμα στην Αομόρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ενώ αναφέρθηκαν πυρκαγιές.

Η JMA στο αρχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της για το τσουνάμι ανέφερε πως τα κύματα θα μπορούσαν να φτάνουν τα τρία μέτρα και καλούσε τους πολίτες περιοχών πιο κοντά στο επίκεντρο της δόνησης να βρουν καταφύγιο.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη σε κάποιες περιοχές, για να επιθεωρηθούν οι σιδηροτροχιές.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό έδαφος.

Πηγή: ΚΥΠΕ