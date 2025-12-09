Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Υπουργοί Ενέργειας του τουρκικού κόσμου συναντώνται στην Κωνσταντινούπολη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ατζέντα περιλαμβάνει ενίσχυση συνεργασίας σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιφερειακών έργων υποδομής.

Το Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας θα φιλοξενήσει σήμερα και αύριο 9 και 10 Δεκεμβρίου συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ θα έχει σειρά διμερών επαφών με τους ομολόγους του, με στόχο την εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

Στη συνάντηση, την οποία φιλοξενεί η Τουρκία, θα συμμετάσχουν το Γραμματειακό Όργανο του ΟΤΚ, τα κράτη-μέλη Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιστάν και Ουζμπεκιστάν, καθώς και οι παρατηρητές Ουγγαρία, Τουρκμενιστάν και το ψευδοκράτος.

Η ατζέντα περιλαμβάνει ενίσχυση συνεργασίας σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιφερειακών έργων υποδομής.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα