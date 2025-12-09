Υπουργοί Ενέργειας του τουρκικού κόσμου συναντώνται στην Κωνσταντινούπολη

Το Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας θα φιλοξενήσει σήμερα και αύριο 9 και 10 Δεκεμβρίου συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ θα έχει σειρά διμερών επαφών με τους ομολόγους του, με στόχο την εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

Στη συνάντηση, την οποία φιλοξενεί η Τουρκία, θα συμμετάσχουν το Γραμματειακό Όργανο του ΟΤΚ, τα κράτη-μέλη Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιστάν και Ουζμπεκιστάν, καθώς και οι παρατηρητές Ουγγαρία, Τουρκμενιστάν και το ψευδοκράτος.

Η ατζέντα περιλαμβάνει ενίσχυση συνεργασίας σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιφερειακών έργων υποδομής.

