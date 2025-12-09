Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβη βορειοανατολικά της Μόσχας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Ανώνυμη πηγή των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο πρακτορείο TASS πως επτά άνθρωποι μπορεί να επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη σήμερα στην περιοχή Ιβάνοβο, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, λέγοντας ότι δεν έχει πληροφορίες προς το παρόν για την τύχη του πληρώματος.

«Στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, έπειτα από εργασίες επιδιόρθωσης, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη, το αεροσκάφος έπεσε σε ακατοίκητη ζώνη», δήλωσε το υπουργείο, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Ria-Novosti.

Σύμφωνα με το υπουργείο, μια ομάδα διάσωσης μεταβαίνει στον τόπο της καταστροφής για να βρει αν υπάρχουν επιζώντες.

Ανώνυμη πηγή των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο πρακτορείο TASS πως επτά άνθρωποι μπορεί να επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Προσώρας οι ρωσικές αρχές δεν έχουν πει αν το συμβάν μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΣΤΡΑΤΟΣαεροπλάνοΣΥΝΤΡΙΒΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα