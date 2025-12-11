Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραμπ: «Σκληρές κουβέντες» και ανεβασμένοι τόνοι σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες για Ουκρανικό

Ανέβηκαν οι τόνοι στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι υπήρξαν «σκληρές κουβέντες» κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες Τετάρτη με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες ήθελαν μια σύσκεψη το σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο των προσπαθειών με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αλλά άφησε να εννοηθεί πως η συμμετοχή των ΗΠΑ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. «Προτού πάμε σε σύσκεψη, υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να μάθουμε», είπε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, συμπληρώνοντας: «δεν θέλουμε να χάσουμε τον χρόνο μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κρύψει πρόσφατα την ενόχλησή του για τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο επέκρινε επειδή δεν διάβασε το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, το Κίεβο ανακοίνωσε πως διαβίβασε στην Ουάσινγκτον τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου που αποσκοπεί στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

