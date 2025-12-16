Τραμπ: «Πιο κοντά από ποτέ» η επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία (βίντεο)

Η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού επικοινώνησε νωρίτερα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες.

«Θεωρώ πως σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ» σε μια συμφωνία, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, αφότου επικοινώνησε με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν σε δείπνο στο Βερολίνο.

«Πριν από μία ώρα είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εξήγησε, σημειώνοντας ότι «τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό». Πρόσθεσε δε, ότι έχουμε «τεράστια υποστήριξη» από τους Ευρωπαίους, καθώς οι Ευρωπαίους ηγέτες θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος.

Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία και στον διπλωματικό μαραθώνιο στο Βερολίνο

Οι δηλώσεις του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμ έρχονται την ώρα που στο Βερολίνο γίνονται εντατικές συνομιλίες, στις οποίες φαίνεται να έχει γίνει κάποια πρόοδος.

Έπειτα από πέντε ώρες ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (15/12) ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο διπλωματικός μαραθώνιος θα ολοκληρωθεί με τη συνάντηση των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι και την αντιπροσωπεία του προέδρου Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου συζήτησε ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Με βάση όσα βγαίνουν και από τις δύο πλευρές υπάρχει αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας και με τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της ουκρανικής διπλωματίας και γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, να δηλώνει ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι πέτυχαν «πραγματική πρόοδο» και τόνισε ότι ευελπιστεί μέχρι το τέλος της ημέρας οι δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Ωστόσο η ουκρανική πλευρά τονίζει ότι η παραχώρηση εδαφών παραμένει υπό συζήτηση.

Με βάση όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στο Βερολίνο, Γιώργος Παππάς, «Υπάρχει μία αισιοδοξία ότι θα βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής. Θα βρεθεί μία κοινή φόρμουλα σε δύο κρίσιμα ζητήματα που αυτή τον καιρό και αυτό το διάστημα και εδώ στο Βερολίνο απασχολούν όλες τις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το ένα είναι οι εγγυήσεις και εκεί και οι Αμερικανοί φέρονται να λένε ότι θα δοθούν εγγυήσεις, οι οποίες θα ισοδυναμούν με τις εγγυήσεις του ΝΑΤΟ.

Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ουκρανούς. Είναι το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα, διότι ο Ζελένσκι ήδη χθες είπε ότι δεν διεκδικεί πλέον η Ουκρανία τη συνταγματική επιδίωξή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το δεύτερο είναι το τι θα γίνει με την με την υποστήριξη των υπολοίπων των υπόλοιπων χωρών και εκεί βεβαίως έχει την υποστήριξη και θα την πάρει την υποστήριξη από απόψε, από τη συνάντηση που θα έχει με τους υπόλοιπους ηγέτες».

