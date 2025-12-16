Ρομπ Ράινερ: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του - Σοκάρουν τα ευρήματα σε ξενοδοχείο που διέμενε (εικόνες)

Σοκ στο Χόλιγουντ προκαλούν οι εικόνες από τη σύλληψη του 32χρονου Νικ Ράινερ, για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ Ράινερ και Μισέλ Σίνγκερ.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την αστυνομία του Λος Άντζελες, καταγράφουν τη στιγμή που ο 32χρονος συλλαμβάνεται σε σταθμό του μετρό στο Λος Άντζελες, περίπου 24 χιλιόμετρα μακριά από την πολυτελή κατοικία των γονιών του, όπου βρέθηκαν νεκροί με τραύματα από μαχαίρι. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το τμήμα ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Λος Άντζελες, με τη συνδρομή σερίφηδων.

Βρήκαν αίμα και ίχνη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο δράστης

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο 32χρονος είχε διαμείνει σε ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα, όπου εργαζόμενοι εντόπισαν ένα μπάνιο γεμάτο με αίματα που έφταναν μέχρι πάνω στο κρεβάτι και παράθυρα καλυμμένα με σεντόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, είχε φτάσει εκεί τα ξημερώματα, μετά από έντονο καβγά με τους γονείς του σε χριστουγεννιάτικο πάρτι.



Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του / LAPD

Οι δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα της Κυριακής από την κόρη τους στην κατοικία τους, με τις Αρχές να δηλώνουν ότι ο 32χρονος φαίρεται να τους δολοφόνησε. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κινηματογραφική κοινότητα και στενούς φίλους της οικογένειας.

«Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή»

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την αιφνίδια απώλεια και ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί για τελευταία φορά μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε πρεμιέρα ταινίας που είχε σκηνοθετήσει και γράψει ο Ρομπ Ράινερ.

Η μάχη με τους εθισμούς και τα σοβαρά ψυχικά προβλήματα

Ο 32χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και κρατείται με εγγύηση 4 εκατ. δολάρια. Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό και τα σοβαρά ψυχικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει: «Αν ήθελα να το κάνω με τον δικό μου τρόπο και όχι με τα προγράμματα που μου πρότειναν, τότε έπρεπε να είμαι άστεγος. Ήμουν άστεγος στο Μέιν, στο Νιου Τζέρσεϊ, στο Τέξας. Πέρασα νύχτες και εβδομάδες στον δρόμο. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο».

Οι γονείς του είχαν επίσης εκφράσει δημόσια την αυτοκριτική τους για τον τρόπο που χειρίστηκαν τον εθισμό του γιου τους. «Όταν μας έλεγε ότι δεν λειτουργούσε για εκείνον, δεν τον ακούγαμε», είχε πει ο πατέρας του, ενώ η μητέρα του είχε προσθέσει: «Μας έλεγαν ότι μας χειραγωγεί και τους πιστέψαμε».

