Αλμπανέζι: Ημέρα εθνικού πένθους η 21η Δεκεμβρίου στην Αυστραλία, πρόγραμμα επαναγοράς όπλων

Στην Αυστραλία κηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους η Κυριακή, όταν θα συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επίθεση δυο ενόπλων με στόχο συνάθροιση με την ευκαιρία εβραϊκής γιορτής στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ημέρα αυτή θα είναι ευκαιρία να σταθούμε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, να την αγκαλιάσουμε και να μοιραστούμε την οδύνη όλων των Αυστραλών», είπε ο Αλμπανέζι ανακοινώνοντας πως η χώρα θα τιμήσει τα 15 θύματα την Κυριακή 21η Δεκεμβρίου.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός ανακοίνωσε και εθνικό πρόγραμμα αγοράς πυροβόλων όπλων που έχουν στην κατοχή τους οι πολίτες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός τους σε κυκλοφορία, μετά την επίθεση στην διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ την Κυριακή.

«Τα φρικτά γεγονότα στην Μπόνταϊ δείχνουν πως πρέπει να αποσύρουμε περισσότερα πυροβόλα όπλα από τους δρόμους μας», έκρινε ο Άντονι Αλμπανέζι.

protothema.gr