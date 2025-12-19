Πρώτη εμπορική συναλλαγή μεταξύ Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν ύστερα από τρεις δεκαετίες πολέμων

Αζέρικα καύσιμα εισήλθαν στην Αρμενία, στην πρώτη εμπορική συναλλαγή ύστερα από πάνω από τρεις δεκαετίες πολέμων μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας της Αρμενίας, χαιρετίζοντας το γεγονός ως ένα ιστορικό βήμα προς την επίλυση αυτής της σύγκρουσης.

Ένα τρένο που μετέφερε 1.300 τόνους βενζίνης παραγωγής Αζερμπαϊτζάν έφτασε στην Αρμενία μέσω Γεωργίας, δήλωσε ο Αρμένιος υπουργός Γκεβόργκ Παπογιάν.

«Αυτή είναι πιθανώς η πρώτη εμπορική και οικονομική συναλλαγή μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν όχι μόνο από τότε που εγκαθιδρύθηκε η ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και από την ανεξαρτησία τους» στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έγραψε ο Παπογιάν στο Facebook.

Οι δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες συγκρούστηκαν δύο φορές για τον έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ πριν το Μπακού ανακτήσει τον έλεγχο του αυτονομιστικού θύλακα το 2023, πυροδοτώντας την έξοδο 100.000 Αρμενίων που ζούσαν εκεί.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν τον Μάρτιο στο κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και υπέγραψαν τον Αύγουστο ένα σχέδιο συμφωνίας στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το σχέδιο συμφωνίας, και οι δύο χώρες δεσμεύονται να «σταματήσουν οριστικά κάθε σύγκρουση».

Τον Οκτώβριο, ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγεφ ήρε όλους τους περιορισμούς στη διαμετακόμιση εμπορευμάτων προς την Αρμενία.

Η αρμενική κυβέρνηση χαιρέτισε αυτή τη συμφωνία ως «σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία».

