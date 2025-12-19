Ανεμοστρόβιλος και πλημμύρες στο Ντουμπάι από σπάνια καταιγίδα - Ακυρώθηκαν πτήσεις (βίντεο)

Δεκάδες πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμύρες σε μεγάλες πόλεις, ύστερα από σπάνια καταιγίδα στη χώρα αυτή.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ακύρωσε 13 πτήσεις που αναχωρούσαν από το Ντουμπάι, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν στο γειτονικό εμιράτο Σάρτζα ύστερα από καταιγίδα που ξύπνησε τους κατοίκους της χώρας του Κόλπου μέσα στη νύχτα, με αστραπές και εκκωφαντικές βροντές.

Νωρίς σήμερα το πρωί μια από τις βασικές οδικές αρτηρίες της Σάρτζα είχε καλυφθεί από νερό και περαστικοί διέσχιζαν τον δρόμο χωρίς παπούτσια και με σηκωμένα τα μπατζάκια των παντελονιών τους.

Οι σκηνές αυτές ξύπνησαν μνήμες από τον Απρίλιο του 2024, όταν βροχοπτώσεις ρεκόρ είχαν προκαλέσει σημαντικές πλημμύρες και οδηγήσει στη ματαίωση πάνω από 2.000 πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο.

Ενόψει της καταιγίδας χθες, η Αστυνομία του Ντουμπάι είχε καλέσει τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και να μην μετακινηθούν παρά μόνον εάν υπήρχε «απόλυτη ανάγκη».

Woah. Tornado -like waterspout captured off coast of Ras al-Khaimah in #UAE today. Heavy storm hitting few Gulf countries today with snowfall reported in Riyadh (Saudi Arabia) and Udeid (Qatar)

pic.twitter.com/hbZaqFi87j — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 18, 2025

Σήμερα φορτηγά άντλησης υδάτων είχαν αναπτυχθεί σε όλη την πόλη για να απομακρύνουν τα νερά από αποκλεισμένους δρόμους.

Στην ιστοσελίδα του Dubai Airports, δεκάδες πτήσεις εμφανίζονταν δείχνοντας να έχουν καθυστέρηση και μερικές να έχουν ακυρωθεί, κάτι που επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, επικαλούμενος τις «δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM) είχε προβλέψει βροχές σε όλη τη χώρα από χθες, Πέμπτη, ως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι και της πρωτεύουσας Αμπού Ντάμπι.

Κι άλλες χώρες του Κόλπου αντιμετώπισαν χθες ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδίως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, όπου οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί αγώνας του Αραβικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Οι περσινές καταρρακτώδεις βροχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και είχαν παραλύσει για μέρες την πόλη του Ντουμπάι.

Οι επιστήμονες του δικτύου World Weather Attribution (WWA) είχαν συμπεράνει τότε ότι οι καταρρακτώδεις αυτές βροχές, πρωτοφανείς για 75 χρόνια, είχαν «πολύ πιθανόν» επιδεινωθεί από την κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΚΥΠΕ