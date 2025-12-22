Αυστραλία: Νέους αυστηρότερους νόμους περί όπλων μετά τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Σε έκτακτη συνεδρίαση προχώρησε σήμερα το κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία ώστε να συζητήσει και να ψηφίσει προτεινόμενους νόμους που θα επιβάλλουν σκληρότερους περιορισμούς στην οπλοκατοχή, θα απαγορεύουν την προβολή συμβόλων τρομοκρατίας και θα περιορίζουν τις διαδηλώσεις, μετά τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ.

Η κοινοβουλευτική συνεδρίαση προγραμματίστηκε, με σκοπό τη συζήτηση νομοθεσίας που θα περιορίζει τον αριθμό των όπλων που μπορεί να κατέχει ένα άτομο στα τέσσερα, ή έως δέκα για ορισμένες ομάδες, όπως οι αγρότες.

Παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία διαθέτει ήδη μερικούς από τους αυστηρότερους νόμους περί όπλων στον κόσμο μετά τη μαζική δολοφονία του 1996, όπου 35 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, η επίθεση παραλία Μπόνταϊ ανέδειξε, σύμφωνα με τις αρχές, κενά στην εφαρμογή τους.

Στη Νέα Νότια Ουαλία, τηπιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Αυστραλίας,δεν υπάρχει περιορισμός στην οπλοκατοχή εφόσον το άτομο μπορεί να δικαιολογήσει την κατοχή στους αστυνομικούς. Η αστυνομία διατηρεί αρχείο που δείχνει ότι περισσότερα από 70 άτομα κατέχουν πάνω από 100 όπλα, με έναν κάτοχο να έχει 298 όπλα.

Ένας από τους φερόμενους δράστες της επίθεσης, ο Σατζίτ Άκραμ, 50 ετών, σκοτώθηκε από την αστυνομία και κατείχε έξι όπλα. Ο γιος του, Ναβίντ Άκραμ, 24 ετών, κατηγορείται για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων δολοφονία και τρομοκρατία.

Η επίθεση στις 14 Δεκεμβρίου σε εορτασμό της εβραϊκής Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους, προκαλώντας σοκ σε ολόκληρη τη χώρα και αναζωπυρώνοντας τις εκκλήσεις για σκληρότερους νόμους περί όπλων και ενισχυμένα μέτρα κατά του αντισημιτισμού.

Η προτεινόμενη νομοθεσία θα δίνει επίσης στην αστυνομία περισσότερες εξουσίες να αφαιρεί καλύμματα προσώπου κατά τις διαδηλώσεις. Η πολιτειακή κυβέρνηση δεσμεύτηκε να απαγορεύσει το σύνθημα «globalise the intifada», που θεωρείται προτροπή σε βία στην κοινότητα.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, αλλά οι περιορισμοί στις δημόσιες συγκεντρώσεις μετά από τρομοκρατικά γεγονότα είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια της κοινότητας.

«Έχουμε την ευθύνη να ενώσουμε την κοινότητά μας, που προέρχεται από διαφορετικές φυλές, θρησκείες και χώρους από όλο τον κόσμο, με ειρηνικό τρόπο», τόνισε.

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε επίσης ότι θα διεξαχθεί βασιλική έρευνα για την επίθεση, την πιο ισχυρή μορφή κυβερνητικής έρευνας στην Αυστραλία. Οι ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας ζήτησαν εθνική έρευνα.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Σάσαν Λέι, υποστήριξε τις εκκλήσεις για έρευνα και δήλωσε ότι κάλεσε τον Πρωθυπουργό Άντονι Άλμπανιζ να συναντηθούν για να εξετάσουν τους όρους αναφοράς της βασιλικής έρευνας.

Πηγή: ertnews.gr