Στο στόχαστρο ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρέθηκε η Οδησσός

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ουκρανίας.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν χθες λιμενικές υποδομές και ένα πλοίο στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή ρωσικών UAV μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει απειλήσει με κλιμάκωση των πληγμάτων σε λιμάνια της Ουκρανίας, εν είδει αντιποίνων για τις ουκρανικές επιθέσεις με drones εναντιον του αποκαλούμενου σκιώδους στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο.

