Πολωνία: 2 εργάτες νεκροί σε ανθρακωρυχείο - Στους 15 ο απολογισμός για το 2025

Στον ίδιο χώρο, παρόμοιο περιστατικό το 2022 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους

Δύο ανθρακωρύχοι βρήκαν τον θάνατο από αιφνίδια έκλυση μεθανίου και κατολίσθηση πετρωμάτων σε ανθρακωρυχείο στο οποίο παρόμοια έκρηξη είχε ήδη στοιχίσει, το 2022, τη ζωή σε 14 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW), ιδιοκτήτρια του ορυχείου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες (22/12), γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Πνιόβεκ της Σιλεσίας, στη νότια Πολωνία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε βάθος 830 μέτρων. «Οι δύο ανθρακωρύχοι, που έχασαν τη ζωή τους, είχαν εμπειρία πολλών ετών», ανέφερε σε ανακοίνωση η JSW. Ήταν ηλικίας 40 και 41 ετών.

 

Οκτώ άλλοι ανθρακωρύχοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Οι διασώστες ανέσυραν τους 2 νεκρούς έπειτα από έρευνα που διήρκεσε 7 ώρες.

«Συμμεριζόμαστε όλοι τον πόνο των οικογενειών των δύο ανθρακωρύχων που έχασαν τη ζωή τους στο ορυχείο του Πνιόβεκ. Η διεύθυνση της JSW με διαβεβαίωσε ότι οι συγγενείς τους θα λάβουν κάθε απαραίτητη στήριξη», έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό TVP, 15 άνθρωποι έχουν βρεί το θάνατο από την αρχή της χρονιάς στα πολωνικά ορυχεία, 12 από τους οποίους σε ανθρακωρυχεία.

Πηγή: huffingtonpost.gr

