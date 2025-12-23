Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Γερμανία: Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε όσους προσπαθήσουν να αποφύγουν τις νέες διαδικασίες για τη στρατιωτική θητεία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

. Το ακριβές ποσό θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης.

Ποινικοποιεί η Γερμανία την ελλιπή ή λανθασμένη απάντηση των υποψήφιων νεοσύλλεκτων για την στρατιωτική θητεία. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό η πολιτεία θα επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο ύψους έως και 1.000 ευρώ σε όποιον δεν απαντήσει ή απαντήσει ψευδώς στο ερωτηματολόγιο που αφορά τη στρατιωτική θητεία ή δεν εμφανιστεί για τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Από την 1.1.2026 θα ισχύει η νέα νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι όλοι οι 18χρονοι άνδρες και όσες 18χρονες γυναίκες επιθυμούν απαντούν σε 14 ερωτήσεις της Bundeswehr και κατόπιν περνούν ιατρικές εξετάσεις. Όσοι κριθούν κατάλληλοι, συμπεριλαμβάνονται μετά σε καταλόγους στρατεύσιμων, από τους οποίους οι ένοπλες δυνάμεις θα αντλούν προσωπικό σε περίπτωση που οι ανάγκες του στρατού δεν καλύπτονται με τους εθελοντές.

Σύμφωνα με την BILD, όποιος προσπαθήσει να αποφύγει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, απειλείται με πρόστιμο ύψους έως και 1.000 ευρώ. Το ακριβές ποσό θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης. Επιπλέον, αν κάποιος δεν εμφανιστεί για τις ιατρικές εξετάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, μπορεί να ζητηθεί η προσαγωγή του από την αστυνομία. Τα πρώτα ερωτηματολόγια αναμένεται να αποσταλούν ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου και το υπουργείο ‘Αμυνας εκτιμά ότι θα αποστέλλει περίπου 54.000 τον μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα