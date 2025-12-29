Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραγωδία στο Μεξικό: Εκτροχιασμός τρένου με 250 επιβάτες - 13 νεκροί και 98 τραυματίες

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία Οαχάκα, στη γραμμή Corredor Interoceánico - Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Τρένο με 250 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε χθες Κυριακή στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 98 να τραυματιστούν, ενημέρωσαν οι αρχές.

Μετά το δυστύχημα «139 άνθρωποι είναι εκτός κινδύνου, 98 τραυματίστηκαν (...) και δυστυχώς 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Ο συρμός είχε αναχωρήσει από τη Σαλίνα Κρους, στις ακτές στον Ειρηνικό, με προορισμό την Κοατσακοάλκος, στην πολιτεία Βερακρούς, που έχει παράλια στον Κόλπο του Μεξικού.

Η σιδηροδρομική γραμμή, που έχει βαφτιστεί Corredor Interoceánico («διωκεάνειος διάδρομος») και συνδέει τα μεξικανικά παράλια στον Ειρηνικό με αυτά στον Ατλαντικό, εγκαινιάστηκε το 2023.

Συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά έργα υποδομής που προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον πρώην πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), προκειμένου να υποστηριχτεί η οικονομική ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας.

Η διάδοχός του, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, σημείωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δυο δημόσια νοσοκομεία.

Μέλη της «ομοσπονδιακής εισαγγελίας στην Οαχάκα, καθώς και εμπειρογνώμονες και αστυνομικοί, συντονίζουν τις προσπάθειές τους με τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές για να διενεργηθούν οι απαραίτητες έρευνες», γνωστοποίησε από την πλευρά της η γενική εισαγγελέας Ερνεστίνα Γκοδόι.

Την 20ή Δεκεμβρίου, στην ίδια γραμμή, τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό το οποίο μετέφερε εμπορεύματα καθώς διέσχιζε ισόπεδο κόμβο στην πολιτεία Τσιάπας (νότια). Σε εκείνο το ατύχημα δεν είχαν αναφερθεί θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

δυστύχημα ΜΕΞΙΚΟ ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΤΡΕΝΟ

