Ιστορικό βήμα για την αεράμυνα Ισραήλ: Παρέδωσε στον IDF το Iron Beam

Το Ισραήλ παρουσίασε επίσημα και παρέδωσε χθες το πρώτο σύστημα αναχαίτισης με λέιζερ υψηλής ενέργειας Iron Beam στον IDF, οδηγώντας την αεροπορική άμυνα με λέιζερ από το στάδιο του πειράματος στην επιχειρησιακή πραγματικότητα, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Rafael Advanced Defense Systems στο βόρειο Ισραήλ.

Το Iron Beam αναπτύχθηκε μετά από χρόνια ανάπτυξης υπό την ηγεσία της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και τις αμυντικές βιομηχανίες της χώρας.

Σχεδιασμένο για την αναχαίτιση ρουκετών, όλμων και drone σε μικρές αποστάσεις, το Iron Beam θα ενσωματωθεί στην Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ως ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας παράλληλα με τα υπάρχοντα συστήματα του Ισραήλ, το Iron Dome, το David’s Sling και το Arrow.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, το σύστημα έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε μια εκτενή σειρά δοκιμών, αναχαιτίζοντας με επιτυχία πολλαπλούς τύπους αεροπορικών απειλών υπό ρεαλιστικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Αυτό που ξεχωρίζει στο Iron Beam, ωστόσο, είναι ο συνδυασμός μιας ισχυρής πηγής λέιζερ με προηγμένη ηλεκτροοπτική παρακολούθηση και προσαρμοστική οπτική.

Αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, επιτρέπει υψηλής ακρίβειας εμπλοκές με αμελητέο οριακό κόστος, περίπου το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αντί για χιλιάδες δολάρια ανά εκτόξευση. Βελτιώνοντας έτσι δραματικά την ισορροπία κόστους-αποτελεσματικότητας έναντι μαζικών επιθέσεων με ρουκέτες και drones.

Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Ίσραελ Κατζ, χαρακτήρισε την σημερινή παράδοση ως «ιστορικό ορόσημο», δηλώνοντας ότι, για πρώτη φορά οπουδήποτε, ένα σύστημα λέιζερ υψηλής ισχύος έχει φτάσει σε πλήρη λειτουργική ωριμότητα. Ανέφερε ότι το Iron Beam «αλλάζει ριζικά τον υπολογισμό της απειλής» και στέλνει ένα σαφές στρατηγικό μήνυμα στους αντιπάλους του Ισραήλ ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να νικήσουν τις άμυνές του θα έχει υψηλό κόστος.

Πηγή: ΚΥΠΕ