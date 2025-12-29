Κίνα: «Μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν

Η Κίνα ανήγγειλε σήμερα τη διεξαγωγή «μεγάλων» στρατιωτικών γυμνασίων με πραγματικά πυρά γύρω από την Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν αύριο, Τρίτη, σε πέντε περιοχές σε ύδατα και στον εναέριο χώρο πέριξ της νήσου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ανατολικού θεάτρου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΛΑΣ), από την 29η Μαρτίου αναπτύσσονται μονάδες του στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της δύναμης πυραύλων, στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων με την ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνη 2025». Την ανακοίνωση υπογράφει ο εκπρόσωπος της διοίκησης, ταξίαρχος Σι Γι.

Η Ταϊπέι αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας το Πεκίνο για «στρατιωτικό εκφοβισμό». Σε ανακοίνωση της εκπροσώπου της προεδρίας της Ταϊβάν, Κάρεν Κούο, αναφέρεται ότι η Ταϊβάν «εκφράζει τη σθεναρή καταδίκη της» για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου από πλευράς των κινεζικών αρχών και τη χρήση στρατιωτικού εκφοβισμού για την απειλή γειτονικών χωρών».

Παράλληλα, ο στρατός της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε δυνάμεις σε αντίδραση στα επικείμενα κινεζικά γυμνάσια. Όπως αναφέρεται, δημιουργήθηκε κέντρο αντίδρασης, αναπτύχθηκαν οι αρμόδιες μονάδες και πραγματοποιήθηκε άσκηση ταχείας αντίδρασης, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

