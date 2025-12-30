Ζελένσκι για Πούτιν: Είναι εχθρός μου, αλλά θα μιλούσα μαζί του, θα τον ρωτούσα γιατί μας πολεμάει

Τη θέση ότι, σε ενδεχόμενη συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, θα έθετε ευθέως το ζήτημα των εδαφών αλλά και τους λόγους για τους οποίους η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Θα συζητούσα το ζήτημα των εδαφών, το ζήτημα των αιτιών αυτού του πολέμου, γιατί εκείνος μας κατέλαβε», ανέφερε ο Ζελένσκι, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση δεν θα γινόταν από προσωπική του επιθυμία. «Δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, είναι εχθρός μου. Όμως θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για έναν και μόνο λόγο: πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θέλουμε έναν τρίτο πόλεμο από τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν εμπιστεύεται τον Πούτιν, σημειώνοντας παράλληλα πως και ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δεν τον εμπιστεύεται. «Αισθάνομαι ότι στόχος του ήταν να καταλάβει όλο το έδαφός μας, ολόκληρη τη χώρα μας. Και πραγματικά θέλω να ακούσω και να δω ότι δεν θα επιστρέψει ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο στρατιωτικό πεδίο, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά παρατηρείται στασιμότητα στη συνολική δύναμη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως είπε, τα προηγούμενα χρόνια η Ρωσία αύξανε συνεχώς τον αριθμό των στρατιωτών της, μέσω μαζικής κινητοποίησης και συμβολαίων.

«Κινητοποιούσαν 43.000 ανθρώπους κάθε μήνα και υπέγραφαν συμβόλαια. Φέτος, όμως, για πρώτη φορά, ο αριθμός των κινητοποιημένων είναι ίσος με τον αριθμό των απωλειών. Αυτό σημαίνει ότι, για πρώτη φορά, το μέγεθος του στρατού τους έχει σταματήσει να αυξάνεται», ανέφερε.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική πλευρά πιστεύει πως το 2026 θα μπορούσε να αποτελέσει χρονιά τερματισμού του πολέμου. «Εάν, Θεού θέλοντος, σταματήσουμε τον πόλεμο το 2026, θα είναι γιατί η Ρωσία δεν θα προχωρήσει σε νέα κινητοποίηση. Διαφορετικά, ο Πούτιν μπορεί να αποφασίσει να επιστρατεύσει ξανά», προειδοποίησε.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως τη Δευτέρα κι ενώ γίνονταν γνωστά αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Ζελένσκι στο Fox News, o Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη στράτευση 261.000 κληρωτών το 2026, στο πλαίσιο της ετήσιας υποχρεωτικής θητείας.

