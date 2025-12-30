Ιράν: Το κίνημα κατά της ακρίβειας εξαπλώνεται - Φοιτητές διαδηλώνουν στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν

Μετά τους εμπόρους, οι φοιτητές: το κίνημα διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας και της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης επεκτείνεται στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος δήλωσε ότι «ακούει τις νόμιμες απαιτήσεις» των διαδηλωτών.

Σήμερα, τρίτη ημέρα αυτού του αυθόρμητου κινήματος, φοιτητές διαδήλωσαν στην Τεχεράνη και το Ισφαχάν, μετέδωσε το πρακτορείο Ilna, επικαλούμενο έναν δημοσιογράφο του. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν αυθόρμητα σε επτά πανεπιστήμια της Τεχεράνης και σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης του Ισφαχάν.

Στην πρωτεύουσα, κάποια από τα εμπορικά καταστήματα που χθες είχαν μείνει κλειστά, σήμερα επαναλειτούργησαν.

Τη Δευτέρα, οι έμποροι κατέβασαν τα ρολά για να καταγγείλουν με αυτόν τον τρόπο τον οικονομικό μαρασμό που επιτείνεται από τη ραγδαία υποτίμηση του νομίσματος, με φόντο τις διεθνείς κυρώσεις.

Οι διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει την Κυριακή από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Αν και επεκτάθηκαν, παραμένουν περιορισμένες στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται πολλά εμπορικά. Σε άλλες περιοχές, περισσότερα καταστήματα λειτουργούσαν κανονικά.

«Ζήτησα από το υπουργείο Εσωτερικών να ακούσει τις νόμιμες απαιτήσεις των διαδηλωτών, κάνοντας διάλογο με τους εκπροσώπους τους ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να ενεργήσει και να επιλύσει τα προβλήματα», ανέφερε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο Ιρανός πρόεδρος συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους συνδικάτων και πρότεινε διάφορα δημοσιονομικά μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, μετέδωσε το πρακτορείο Mehr.

Το 2019 είχαν ξεσπάσει διαδηλώσεις στο Ιράν αφού ανακοινώθηκε μεγάλη αύξηση στην τιμή της βενζίνης. Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε περίπου 100 πόλεις και δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ προειδοποίησε σήμερα να μην εργαλειοποιηθούν οι διαδηλώσεις για να προκληθούν «χάος και ταραχές». Τα τελευταία χρόνια το Ιράν κατηγορεί τις ξένες δυνάμεις ότι ενορχηστρώνουν διαδηλώσεις στο Ιράν.

Αύριο Τετάρτη, σχολεία, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά στην Τεχεράνη και σχεδόν σε όλη τη χώρα, με απόφαση των αρχών, λόγω του σφοδρού ψύχους και για εξοικονόμηση ενέργειας, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς να συνδέσουν την απόφαση με τις διαδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ