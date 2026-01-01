Έκρηξη σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά στην Ελβετία: Δεκάδες νεκροί, πάνω από 100 τραυματίες

«Πολλές δεκάδες» άνθρωποι θεωρούνται νεκροί και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν- Μοντανά της Ελβετίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε επίθεση. Εξάλλου μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες άλλων χωρών.

«Περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε περιστατικό στο Κραν- Μοντανά. Παρέχεται βοήθεια σε πολλούς τραυματίες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα», δήλωσε ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Κύπρου) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν- Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Το Κραν- Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

