Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής: «Ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ, θα λογοδοτήσει για εγκλήματα»

Ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», δηλώνει ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

 

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ Μάικ Λι δήλωσε το Σάββατο ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο του είπε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο που συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. «(Ο Ρούμπιο) δεν αναμένει καμία περαιτέρω δράση στη Βενεζουέλα τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ», έγραψε ο Λι στο X μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον κορυφαίο διπλωμάτη της Ουάσινγκτον.

Ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε η Βενεζουέλα μπαίνει σε μια «νέα εποχή» μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ,

«Μια νέα εποχή για τη Βενεζουέλα! Ο τύραννος έφυγε. Τώρα -επιτέλους- θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», έγραψε ο Λαντάου στον λογαριασμό του στο Χ.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγος του συνελήφθησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου και μεταφέρθηκαν εκτός Βενεζουέλας από μέλη της Delta Force, της κορυφαίας μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού.

Τη σύλληψη του Μαδούρο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Κύπρου) στο Μαρ-α-Λάγκο».

 

