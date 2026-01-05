Επιτροπή για την απελευθέρωση Μαδούρο συστήνει η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας

Στη σύσταση επιτροπής υψηλού επιπέδου με στόχο την απελευθέρωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες προχώρησε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, μία ημέρα μετά την αιχμαλώτισή τους από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, θα έχει συμπροέδρους τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες και τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, ενώ στόχος της είναι ο συντονισμός ενεργειών για την απελευθέρωση του Μαδούρο, ο οποίος έχει μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή.

Την ίδια ώρα, η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία διορίστηκε προσωρινή πρόεδρος από το Ανώτατο Δικαστήριο το βράδυ του Σαββάτου, εξέφρασε πρόθεση εξομάλυνσης των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας λόγο για ανάγκη «ισορροπημένης διεθνούς σχέσης» που θα διέπεται από τον σεβασμό της κυριαρχίας και τη μη ανάμιξη. Μέσω ανάρτησής της στο Telegram, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί σε ατζέντα συνεργασίας με επίκεντρο την κοινή ανάπτυξη.

Χθες βράδυ, η προσωρινή πρόεδρος συγκάλεσε και το πρώτο υπουργικό συμβούλιο μετά τη σύλληψη Μαδούρο, με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Άμυνας και ο υπουργός Εσωτερικών.

Στο μεταξύ, η κρίση αποκτά και βαριές ανθρώπινες διαστάσεις, καθώς η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε ότι 32 Κουβανοί υπήκοοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης του Σαββάτου σε Καράκας και άλλες πόλεις της Βενεζουέλας. Η Αβάνα κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος, τονίζοντας ότι οι νεκροί υπηρετούσαν στη χώρα στο πλαίσιο διμερούς συνεργασίας.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό θυμάτων, ενώ διεθνείς αντιδράσεις και δηλώσεις από την Ουάσιγκτον και την Αβάνα υπογραμμίζουν την έντονη γεωπολιτική ένταση που έχει προκαλέσει η επιχείρηση και η σύλληψη του προέδρου της χώρας.

