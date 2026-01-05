Πολική αρκούδα επιτέθηκε σε οικογένεια στη Σιβηρία: Τρεις τραυματίες - Ανάμεσά τους ένα παιδί

Μια σπάνια επίθεση από ζώο σημειώθηκε στη βόρεια Σιβηρία όταν μια πολική αρκούδα τραυμάτισε τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια αλιευτική περιοχή που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την κοινότητα Νοσόκ, στην περιφέρεια του Κρασνογιάρσκ, στην ανατολική Σιβηρία, σχεδόν 2.700 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

«Τρεις άνθρωποι, γεννημένοι το 1983, το 2006 και το 2015, τραυματίστηκαν» ανέφερε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram.

Πρόσθεσε ότι θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και ένας από τους τραυματίες ενδέχεται να χρειαστεί νοσηλεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ένας ντόπιος αστυνομικός και κάτοικοι της περιοχής διέσωσαν την οικογένεια, «τρομάζοντας το ζώο» με ένα όχημα παντός εδάφους και ένα μοτοέλκηθρο.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Οι επιθέσεις πολικών αρκούδων σε ανθρώπους είναι πολύ σπάνιες. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι το λιώσιμο των πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής τις αναγκάζει να πλησιάζουν σε κατοικημένες ζώνες, αναζητώντας τροφή.

Τον Φεβρουάριο του 2019 οι ρωσικές αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το αρχιπέλαγος της Νόβαγια Ζεμλιά, στην Αρκτική, λόγω της συρροής δεκάδων επιθετικών πολικών αρκούδων που αναζητούσαν τροφή.

Πηγή: cnn.gr