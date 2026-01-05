Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ: «Αστυνομική επιχειρηση» η σύλληψη Μαδούρο - Δεν κατέχουμε τη Βενεζουέλα

Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ήταν μια «επιχείρηση επιβολής του νόμου», δήλωσε τη Δευτέρα ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν καταλαμβάνουν μια χώρα».

Ο Μάικ Γουόλτς περιέγραψε τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα το Σάββατο ως «χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου που διευκόλυνε ο αμερικανικός στρατός εναντίον δύο καταζητούμενων από την αμερικανική δικαιοσύνη: Του ναρκοτρομοκράτη Νικολά Μαδούρο και της (συζύγου του) Σίλια Φλόρες».

Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ότι ο Μαδούρο είναι «υπεύθυνος για επιθέσεις κατά του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών, για την αποσταθεροποίηση του δυτικού ημισφαιρίου και για την παράνομη καταπίεση του λαού της Βενεζουέλας».

«Δεν υπάρχει πόλεμος κατά της Βενεζουέλας ή του λαού της. Δεν καταλαμβάνουμε μια χώρα», δήλωσε ο Γουόλτς.

Ο Γουόλτς είπε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ –ο οποίος δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα έως ότου εξασφαλιστεί μια «ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση»– «έδωσε μια ευκαιρία στη διπλωματία», την οποία, όπως ισχυρίστηκε, ο Μαδούρο δεν εκμεταλλεύτηκε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα. Πιστεύουμε ότι ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Βενεζουέλας, για τους λαούς της περιοχής και για τον κόσμο ολόκληρο είναι η σταθεροποίηση της περιοχής και η μετατροπή της γειτονιάς στην οποία ζούμε σε ένα πολύ καλύτερο και ασφαλέστερο μέρος», δήλωσε ο Γουόλτς.

Πηγή: cnn.gr