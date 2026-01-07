Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στη νότια Υεμένη μετά από πολιτική κρίση

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη επιτέθηκε την Τετάρτη στην επαρχία καταγωγής ενός αυτονομιστή ηγέτη, ο οποίος υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), αφότου εκδιώχθηκε από την προεδρία και κατηγορήθηκε για «εσχάτη προδοσία» επειδή προσπάθησε να αποσχιστεί.

Περισσότερες από 15 αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την Ντάλε, την έδρα του κυβερνείου του Άινταρος Αλζουμπίντι, του οποίου το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο (STC) κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις εδάφους τον περασμένο μήνα, προτού δει την προέλασή του να ανακόπτεται από τον συνασπισμό και τις φιλοσαουδαραβικές δυνάμεις.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πηγές.

Ο Αλζουμπίντι διέφυγε και κινητοποίησε «μεγάλες δυνάμεις» στα νοτιοδυτικά της Υεμένης, γύρω από το Άντεν, αφού δεν παρευρέθηκε στις συνομιλίες στο Ριάντ, ανέφερε ο συνασπισμός.

Οι τελευταίες εξελίξεις εγείρουν την πιθανότητα μιας αναμέτρησης μεταξύ του STC που υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ και των φιλοσαουδαραβικών δυνάμεων γύρω από το Άντεν, βάση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης από τότε που εκδιώχθηκε από την πρωτεύουσα Σαναά από τους αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν το 2014.

Η προέλαση του STC και η σταθερή αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας έχουν οδηγήσει τις σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε τεράστια επιδείνωση.

Ο Αλζουμπίντι «διέφυγε σε άγνωστη τοποθεσία... αφού είχε διανείμει όπλα και πυρομαχικά σε δεκάδες άτομα μέσα στο Άντεν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Υποστράτηγος Τουρκί αλ-Μαλίκι.

Ο συνασπισμός πραγματοποίησε νέες επιδρομές για να αποτρέψει τον Αλζουμπίντι από το να «κλιμακώσει τη σύγκρουση» και να την επεκτείνει στο κυβερνείο Νταλέ, είπε.

Ο Αλζουμπίντι επρόκειτο να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, την Τρίτη, για συνομιλίες με στόχο την άμβλυνση των συγκρούσεων.

Αλλά το αεροπλάνο του καθυστέρησε και δεν βρισκόταν στο αεροπλάνο όταν αναχώρησε, ανέφερε ο συνασπισμός.

Αξιωματούχος του STC δήλωσε στο AFP ότι ο Αλζουμπίντι αποφάσισε να μην πετάξει για τη Σαουδική Αραβία αφού έλαβε πληροφορίες ότι θα του ζητηθεί να διαλύσει την ομάδα, η οποία αποτελεί μέρος του Προεδρικού Συμβουλίου Ηγεσίας.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η αντιπροσωπεία αναχώρησε για το Ριάντ χωρίς τους Αλζουμπίντι.

Σε ανακοίνωσή του, το Προεδρικό Συμβούλιο Ηγεσίας, το οποίο κατέχει την εκτελεστική εξουσία και ομαδοποιεί αντίπαλες παρατάξεις, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Αλζουμπίντι, κατηγορώντας τον για εσχάτη προδοσία.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στις πρόσφατα καταληφθείσες θέσεις των αυτονομιστών στις νότιες επαρχίες.

Οι Σαουδάραβες και οι Εμιρατινοί υποστηρίζουν εδώ και καιρό αντίπαλες παρατάξεις στην διχασμένη κυβέρνηση της Υεμένης. Αρχικά είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους στον στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθι.

Πηγή: ΚΥΠΕ