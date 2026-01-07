Γαλλία: Οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν ότι δεν θα εισβάλουν στην Γροιλανδία

Διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν σκοπό να εισβάλουν στην Γροιλανδία, είπε ότι έλαβε από τον Αμερικανό ομόλογό του, ο Yπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος θα έχει συνάντηση την Τετάρτη με άλλους ευρωπαίους εταίρους για να εργαστούν πάνω σε σχέδιο για το ενδεχόμενο κινήσεων της Ουάσιγκτον σε σχέση με τη Γροιλανδία.

Ο κ. Μπαρό ανέφερε την Τετάρτη ότι η Γαλλία συνεργάζεται με εταίρους της πάνω σε ένα σχέδιο για το πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργήσουν στην απειλή τους να καταλάβουν τη Γροιλανδία.

Δήλωσε ότι το θέμα θα τεθεί σε συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας και της Πολωνίας αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε στο ραδιόφωνο France Inter.

Ο Μπαρό άφησε να εννοηθεί ότι μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ είχε αποκλειστεί από έναν κορυφαίο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

«Εγώ ο ίδιος ήμουν χθες στο τηλέφωνο με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο (...), ο οποίος επιβεβαίωσε ότι αυτή δεν ήταν η προσέγγιση που ακολουθήθηκε... απέκλεισε το ενδεχόμενο εισβολής (στη Γροιλανδία)», είπε.

Ηγέτες από μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και τον Καναδά συσπειρώθηκαν πίσω από τη Γροιλανδία αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι το νησί της Αρκτικής ανήκει στον λαό του, μετά από μια ανανεωμένη απειλή του Τραμπ να καταλάβουν την περιοχή.

Ο Τραμπ επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μια ιδέα που διατύπωσε για πρώτη φορά το 2019 κατά τη διάρκεια της πρώτης του Προεδρίας. Έχει υποστηρίξει ότι είναι σημαντικό για τον αμερικανικό στρατό και ότι η Δανία δεν έχει κάνει αρκετά για να την προστατεύσει.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ συζητούσε επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του αμερικανικού στρατού.

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο, αλλά με πληθυσμό μόλις 57.000 κατοίκων, δεν είναι ανεξάρτητο μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά καλύπτεται από την ένταξη της Δανίας στη Δυτική Συμμαχία.

Πηγή: ΚΥΠΕ