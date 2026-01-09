Κούρδοι μαχητές απορρίπτουν την αποχώρηση από το Χαλέπι παρά την εκεχειρία

Κούρδοι μαχητές απέρριψαν την Παρασκευή την έκκληση να εγκαταλείψουν το Χαλέπι μετά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για εκεχειρία στις φονικές μάχες που ανάγκασαν χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Από την Τρίτη, οι κυβερνητικές δυνάμεις μάχονται τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπό την ηγεσία των Κούρδων, οι οποίες υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 21 άνθρωποι και άλλες 30.000 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Την Παρασκευή, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στις μάχες με τις SDF, οι οποίες ελέγχουν εκτάσεις του πλούσιου σε πετρέλαιο βορρά και βορειοανατολικού τμήματος της Συρίας, και ήταν το κλειδί για την ήττα της ομάδας Ισλαμικού Κράτους το 2019.

«Για να αποτραπεί οποιαδήποτε ολίσθηση προς μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση εντός κατοικημένων συνοικιών, το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει κατάπαυση του πυρός στην περιοχή των συνοικιών Sheikh Maqsud, Ashrafiyeh και Bani Zeid του Χαλεπίου, με ισχύ από τις 3:00 π.μ.», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στους Κούρδους μαχητές δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 9:00 π.μ. της Παρασκευής για να εγκαταλείψουν τις τρεις συνοικίες, ενώ η κυβερνητική περιφέρεια του Χαλεπίου δήλωσε ότι οι μαχητές θα σταλούν, μαζί με τον ελαφρύ οπλισμό τους, σε κουρδικές περιοχές ανατολικότερα.

Ώρες αργότερα, τα τοπικά συμβούλια του Sheikh Maqsud και της Ashrafiyeh δήλωσαν ότι οι Κούρδοι μαχητές δεν θα φύγουν.

«Αποφασίσαμε να παραμείνουμε στις περιοχές μας και να τις υπερασπιστούμε», ανέφερε η δήλωση, απορρίπτοντας οποιαδήποτε «παράδοση».

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στα περίχωρα της Ασραφίγιε μετέδωσε ότι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας εισήλθαν στην περιοχή, καθώς και οχήματα που φαινόταν να ετοιμάζονται να απομακρύνουν Κούρδους μαχητές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτισαν την εκεχειρία σε ανάρτηση στο X του απεσταλμένου τους Τομ Μπαράκ.

Είπε ότι η Ουάσινγκτον ελπίζει σε «μια πιο διαρκή ηρεμία και βαθύτερο διάλογο» και «εργάζεται εντατικά για να επεκτείνει αυτήν την εκεχειρία και το πνεύμα κατανόησης».

Η Τουρκία, η οποία μοιράζεται σύνορα 900 χιλιομέτρων με τη Συρία, έχει εξαπολύσει διαδοχικές επιθέσεις για να απωθήσει τις κουρδικές δυνάμεις από τα σύνορα.

Ο Άρον Λουντ, ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο Century International, δήλωσε ότι «το Χαλέπι είναι η πιο ευάλωτη περιοχή των SDF».

Προειδοποίησε ότι εάν η σπειροειδής έξαρση των εχθροπραξιών, «μια πλήρης σύγκρουση Δαμασκού-SDF σε όλη τη βόρεια Συρία, ενδεχομένως με τουρκική και ισραηλινή εμπλοκή, θα μπορούσε να είναι καταστροφική για τη σταθερότητα της Συρίας».

Το Ισραήλ και η Τουρκία ανταγωνίζονται για επιρροή στη Συρία από τότε που ανατράπηκε ο Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

