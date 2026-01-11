Ο Τραμπ έδωσε εντολή για κατάρτιση σχεδίου εισβολής στη Γροιλανδία, λένε διεθνή ΜΜΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές να προετοιμάσουν σχέδια για μια πιθανή εισβολή στη Γροιλανδία, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στην Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (JSOC) να διερευνήσει στρατιωτικές επιλογές για την ανάληψη του ελέγχου τoυ νησιού στην Αρκτική.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα πολλά γεράκια στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου μετά την επιτυχία της Ουάσινγκτον στην πραγματοποίηση μιας στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, «θέλουν να κινηθούν γρήγορα για να καταλάβουν το νησί πριν η Ρωσία ή η Κίνα κάνουν κάποια κίνηση».

Ωστόσο, οι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων αντιτίθενται στην κίνηση, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν παράνομη και δεν θα είχε την υποστήριξη του Κογκρέσου.

Μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (9/1), ο Τραμπ δήλωσε: «Θα κάνουμε κάτι για τη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι, γιατί αν δεν το κάνουμε, η Ρωσία ή η Κίνα θα καταλάβουν τη Γροιλανδία και δεν θα έχουμε τη Ρωσία ή την Κίνα ως γείτονα».

«Θα ήθελα να κάνουμε μια συμφωνία με τον εύκολο τρόπο, αλλά αν δεν το κάνουμε με τον εύκολο τρόπο, θα το κάνουμε με τον δύσκολο», πρόσθεσε.

Την ίδια ημέρα, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων της Γροιλανδίας δήλωσαν: «Δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Δανοί, θέλουμε να είμαστε Γροιλανδοί», μετά από σχόλια του Τραμπ που εξέφρασε ενδιαφέρον για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

Σε δύσκολη θέση το ΝΑΤΟ

Οι απειλές του Τραμπ κατά της Γροιλανδίας φέρνουν σε δύσκολη θέση το ΝΑΤΟ και έχουν προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες φοβούνται ότι η συμμαχία δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα της Δανίας.

Αυτό γιατί, όπως αναφέρουν οι Financial Times δεν έχει εκδώσει δημόσια δήλωση που να επιβεβαιώνει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Δανίας και της Γροιλανδίας, ούτε έχει απαντήσει στη δηλωμένη φιλοδοξία του προέδρου των ΗΠΑ για το τεράστιο νησί που αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.

Αυτό έχει προκαλέσει την οργή των ευρωπαϊκών μελών που προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο και να μετριάσουν τις διατλαντικές εντάσεις, και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες προσπάθειες της ΕΕ να συσπειρωθεί γύρω από την Κοπεγχάγη.

Ο Tραμπ έχει πολλές κατηγορήσει τη Δανία ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει επαρκώς το νησί και να επενδύσει στην ασφάλειά του, παρά την, όπως ισχυρίζεται, αυξανόμενη ρωσική και κινεζική ναυτική δραστηριότητα γύρω από αυτό. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η στρατιωτική δράση ήταν «μια επιλογή» παράλληλα με την αγορά ή άλλες μεθόδους ανάληψης του ελέγχου.

Αυτό έχει θέσει μια βασανιστική πρόκληση για το ΝΑΤΟ και τον Ρούτε. Μια εισβολή ή μια απόπειρα προσάρτησης από τις ΗΠΑ θα σήμαινε άμεση σύγκρουση μεταξύ δύο συμμάχων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5, την οποία πολλά μέλη θεωρούν ως τον λόγο ύπαρξής της.

«Είναι εμφανώς σιωπηλοί», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. «Ο Ρούτε υποτίθεται ότι ήταν ο άνθρωπος στον οποίο η Ευρώπη μπορούσε να βασιστεί για να είναι ο «ψιθυριστής» μας για τον Τραμπ. Αλλά δεν υποτίθεται ότι ήταν τόσο σιωπηλός».

«Φυσικά, είναι δύσκολο να συζητηθούν αυτά τα πράγματα εντός του ΝΑΤΟ», δηλώνει χαρακτηριστικά ένας διπλωμάτης της συμμαχίας. «Αλλά αν δεν το κάνουν, υπονοείται ότι είμαστε όλοι εντάξει με αυτό που συμβαίνει», προσθέτει.

Αποκαλυπτική είναι και η δήλωση του επιτρόπου άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους.

«Δεν γνωρίζω για αυτές τις συζητήσεις εντός του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και πώς συμβαίνουν. Αλλά απλώς κοιτάζοντας από έξω, το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε κάποιο είδος ειδικής κατάστασης», πρόσθεσε ο Κουμπίλιους, επικαλούμενος το γεγονός ότι τόσο η Δανία όσο και οι ΗΠΑ είναι μέλη.

«Η Ουκρανία είναι εύκολη για εμάς. Η Ρωσία είναι εδώ και καιρό ο εχθρός. Η Γροιλανδία είναι πολύ πιο περίπλοκη. Οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι είναι ο μεγάλος μας σύμμαχος. Αυτό κάνει τα πάντα πολύ πιο δύσκολα», δήλωσε με τη σειρά του ένας ανώτερος σκανδιναβός διπλωμάτης.

Πηγή: cnn.gr