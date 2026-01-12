Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Την Πέμπτη η συνάντηση του Τραμπ με τη Ματσάδο

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ματσάδο δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος της Βενεζουέλας, καθώς δεν διαθέτει το ειδικό βάρος

Την Πέμπτη, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη ΒενεζουέλαΜαρία Κορίνα Ματσάδο

Η Ματσάδο, πριν τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, στο Καράκας, είχε βρει καταφύγιο εκτός Βενεζουέλας, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση από το καθεστώς που κυβερνούσε τη χώρα.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ματσάδο δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος της Βενεζουέλας, καθώς δεν διαθέτει το ειδικό βάρος και την αναγνώριση του λαού.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόταση της Ματσάδο να του δώσει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο της απονεμήθηκε για το 2025, παρ' ότι ο Τραμπ δήλωνε δημοσίως ότι του ανήκει «δικαιωματικά».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Πηγή: skai.gr

 

