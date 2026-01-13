Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Επιθέσεις με drones σε ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια ανοικτά του Νοβοροσίσκ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με αναφορές της ελληνικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, τα πλοία που εμφανίζονται συχνότερα στις αναφορές της ίδιας ημέρας είναι τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων DELTA HARMONY σημαίας Λιβερίας και το MATILDA σημαίας Μάλτας .

Σοβαρό περιστατικό ασφάλειας καταγράφεται στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου φέρονται να χτυπήθηκαν από drones ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα ανοικτά της ακτής, εν αναμονή φόρτωσης κοντά στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), στην περιοχή του Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με αναφορές της ελληνικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, τα πλοία που εμφανίζονται συχνότερα στις αναφορές της ίδιας ημέρας είναι τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων DELTA HARMONY σημαίας Λιβερίας και το MATILDA σημαίας Μάλτας .

Σε μεταγενέστερες ενημερώσεις προστίθενται και τα FREUD σημαίας Marshall Islands και DELTA SUPREME σημαίας Λιβερίας,επίσης ελληνικής πλοιοκτησίας τα οποία φέρεται επίσης να επλήγησαν στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής για φόρτωση στον CPC.

Παράλληλα, οι δημόσια διαθέσιμες λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τύπος των drones που χρησιμοποιήθηκαν (εναέρια ή επιφανείας), το ακριβές σημείο πρόσκρουσης σε κάθε δεξαμενόπλοιο, ούτε η έκταση των ζημιών, ενδεχόμενης ρύπανσης ή οι κινήσεις των πλοίων μετά το περιστατικό.

Ως εκ τούτου, το συμβάν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως επιβεβαιωμένη σειρά επιθέσεων με drones σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνταν πέριξ του τερματικού σταθμού του CPC, με τις τεχνικές εκτιμήσεις των ζημιών και τις επιχειρησιακές επιπτώσεις να τελούν υπό διερεύνηση, εν αναμονή επίσημων ή πληρέστερων επιβεβαιωμένων ανακοινώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ 

 

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα