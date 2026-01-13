Παρέμβαση του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας για το περιστατικό με τη χελώνα

Έντονη λύπη και αγανάκτηση προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Χλώρακας το πρόσφατο περιστατικό κακοποίησης χελώνας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Με δημόσια ανακοίνωσή του, ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας και κακομεταχείρισης ζώων, τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν εκφράζουν τις αξίες και το ήθος της κοινότητας.

Όπως επισημαίνει, η χελώνα αποτελεί προστατευόμενο είδος και σημαντικό στοιχείο της κυπριακής βιοποικιλότητας, γεγονός που καθιστά την προστασία της επιτακτική ανάγκη.

Ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Όμιλος Χλώρακας καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε άμεση και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης και, όπου προκύπτουν ευθύνες, να αποδοθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες της Χλώρακας να επιδείξουν αυξημένη ευαισθησία και εγρήγορση σε θέματα προστασίας των ζώων και της άγριας ζωής, προτρέποντάς τους να καταγγέλλουν παρόμοια περιστατικά.

Ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με στόχο την πρόληψη και την αποτροπή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.