Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο οι ταξιδιωτικοί προορισμοί κατοίκων Κύπρου το 2024

Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι προορισμοί που επέλεξαν οι κάτοικοι Κύπρου για το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη για τα ταξίδια των Ευρωπαίων, οι κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν 3,3 εκ. ταξίδια συνολικά, με 18 εκ. διανυκτερεύσεις και συνολική δαπάνη €2,4 δισ. Από αυτά, το 51,9% αφορούσε ταξίδια στο εξωτερικό, που αντιστοιχούν στο 73,4% των συνολικών διανυκτερεύσεων και στο 87,3% της συνολικής δαπάνης ταξιδιών.

Με βάση τους προορισμούς που επέλεξαν, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη όσον τον αριθμό ταξιδιών, με 34,7% των ταξιδιών, 26,2% των διανυκτερεύσεων και 26% της δαπάνης. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με ποσοστό 10,5% των συνολικών ταξιδιών στο εξωτερικό, με 15,3% των διανυκτερεύσεων και 11,6% της δαπάνης. Ιταλία, Γερμανία και Ολλανδία ακολουθούν στην κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό ταξιδιών, Βουλγαρία, ΗΠΑ και Ρουμανία όσον αφορά τον αριθμό διανυκτερεύσεων και Ιταλία, ΗΠΑ και ΗΑΕ όσον αφορά το ποσοστό δαπάνης.

Συνολικά, το 2024, η μέση διάρκεια ενός ταξιδιού για έναν κάτοικο της ΕΕ ήταν 5 διανυκτερεύσεις: κατά μέσο όρο 4 διανυκτερεύσεις για τα εγχώρια ταξίδια και 8 διανυκτερεύσεις για τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Σχεδόν 3 στα 4 ταξίδια που πραγματοποίησαν οι κάτοικοι της ΕΕ το 2024 έγιναν εντός της χώρας κατοικίας τους.

Οι κάτοικοι της ΕΕ δαπάνησαν €618 δισ. για τουριστικά ταξίδια το 2024, κατά μέσο όρο €518 ανά άτομο και ανά ταξίδι.

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, το 29% όλων των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε ξένη χώρα: το 21% σε άλλη χώρα της ΕΕ και το 8% εκτός ΕΕ.

Η Ιταλία και η Ισπανία ήταν οι κορυφαίοι ξένοι προορισμοί για τους κατοίκους της ΕΕ το 2024. Η Ιταλία ήταν ο πρώτος ξένος προορισμός για τους κατοίκους της ΕΕ ως προς τον αριθμό των ταξιδιών, με το 10,7% όλων των ταξιδιών στο εξωτερικό που πραγματοποίησαν οι Ευρωπαίοι, ακολουθούμενη από την Ισπανία με 10,4%.

Όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις και τις δαπάνες, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση με 11,7% και 11,1% αντίστοιχα, και ακολούθησε η Ιταλία με 10,2% και 9,7% αντίστοιχα.

Η Ιταλία ήταν ο κύριος προορισμός για το 36,3% όλων των ταξιδιών στο εξωτερικό των κατοίκων της Μάλτας, καθώς και για τα περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό των Ρουμάνων (19,3%), των Ιταλών (18,4%), των Ελλήνων (14,4%) και των Γερμανών (13,8%). Οι Γάλλοι, Ιταλοί και Πορτογάλοι τουρίστες πραγματοποίησαν περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό προς την Ισπανία (17,3%, 16,3% και 39,5% αντίστοιχα).

Όσον αφορά τους ταξιδιωτικούς προορισμούς εκτός ΕΕ, αυτοί αφορούσαν περίπου το 8% των τουριστικών ταξιδιών. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ελβετία αποτελούν τους τρεις κορυφαίους προορισμούς.

Οι προορισμοί εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου αντιπροσώπευαν μόλις το 13,1% όλων των ταξιδιών στο εξωτερικό: 4,5% προς την Αφρική, 4,2% προς την Ασία και 4,1% προς την Αμερική.

