Ναρκωτικά σε… χαρτί: Κατάσχεση 993 φύλλων Α4 και σύλληψη 68χρονου (φώτος)

Εναντίον του συλληφθέντα διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου από άλλο πρόσωπο, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών και μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ, συνελήφθη σήμερα 68χρονος κάτοικος της επαρχίας Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση.

Της σύλληψης του, προηγήθηκε έρευνα στην οικία του δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν 993 φύλλα χαρτιού Α4,  για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν εμποτισμένα με ελεγχόμενα φάρμακα (ναρκωτικές ουσίες).

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

